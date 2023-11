Wypadek w Kraśniku - piesza potrącona na pasach

Policja opublikowała nagranie, które pokazuje, jak doszło do potrącenia pieszej na przejściu. Kamera umieszczona na posesji znajdującej się przy skrzyżowaniu pokazuje nie tylko przebieg, ale i przyczyny zdarzenia. Jak na dłoni widać, że potrącenia dało się uniknąć.

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do Centrum Powiadamiania Ratunkowego około godziny 14:00. Na miejscu wypadku, na ul. Słowackiego w Kraśniku pojawili się policjanci z komisariatu, a także załoga pogotowia. Jak wstępnie ustalili mundurowi, 55-letni mieszkaniec powiatu kraśnickiego jechał Volkswagenem ulicą Słowackiego, potrącił pieszą przechodzącą przez oznakowane przejście. 45-latka, która w chwili wypadku znajdowała się na pasach trafiła do szpitala z obrażeniami ciała.

Potrącenie w Kraśniku - jest nagranie

Drastycznie wyglądające zdarzenie zostało dobrze udokumentowane - zupełnie jasne są przyczyny potrącenia. Pechowy zbieg okoliczności (kobieta została częściowo zasłoniona przez busa wyjeżdżającego z prostopadłej ulicy) nie zmienia faktu, że wyłącznym winnym jest kierowca Volkswagena, który nie zastosował się do podstawowej zasady wynikającej nie tylko z przepisów kodeksu drogowego, ale i zdrowego rozsądku. Chodzi o zachowanie szczególnej ostrożności, do którego zobowiązany jest kierujący. W tym przypadku 55-latek kierujący Volkswagena nie zwolnił nawet przed przejściem, choć z pewnością nie widział całej szerokości drogi. Chwila nieuwagi skończyła się fatalnie.

Potrącenie pieszego - jaka kara?

Choć w świetle prawa kierowca ponosi wyłączną odpowiedzialność za to zdarzenie, policja kieruje apel również do niechronionych uczestników ruchu. Pierwszeństwo nie równa się bowiem nieśmiertelności, a ograniczone zaufanie do kierowców i możliwość szybkiego zareagowania może uratować nam życie. To szczególnie istotne, gdy aura skłania pieszych do zakładania kapturów, czapek i innych nakryć głowy, które nie sprzyjają obserwacji otoczenia.

Jaka kara grozi kierowcy za potrącenie pieszego? Prawo rozróżnia tu kolizję (wtedy, gdy nie ma rannych lub zabitych) i wypadek, czyli zdarzenie, które dla pieszego kończy się obrażeniami lub śmiercią. Potrącenie, które nie powoduje obrażeń ciała skutkuje mandatem w wysokości do 2500 zł. Wypadek z udziałem pieszego może zostać zakwalifikowany jako przestępstwo. W zależności od okoliczności za taki czyn grozi od 3 do 12 lat więzienia. Gdy w wyniku wypadku poszkodowany zginął lub został poważnie ranny, maksymalna kara rośnie do 8 lat więzienia, co wynika z przepisów kodeksu karnego. Mówi o tym art. 177:

§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.