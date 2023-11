Kolejna sytuacja, gdy okazja czyni złodzieja: otóż pewien 47-latek zauważył, że pod jednym z białostockich sklepów nocnych stoi niezabezpieczone Audi. Długo się nie namyślając wskoczył więc za kierownicę i pojechał. Jego pech polegał na tym, że był wystarczająco trzeźwy, żeby ukraść auto, ale już zbyt pijany na to, by podczas jazdy nie rzucać się w oczy. Policjantom tłumaczył, że to nie alkohol, a zmęczenie – cóż, teraz mężczyzna będzie mógł odpocząć. W celi.