Czy zimą można jeździć rowerem?

Gdy ostatnie liście spadają z drzew, a termometr coraz częściej wskazuje temperaturę poniżej zera, ścieżki rowerowe pustoszeją, a większość rowerów odpoczywa w ciepłych garażach, przechowalniach i rowerowniach. Są jednak cykliści, na których ciężkie warunki nie robią wrażenia, a rower jest ich całorocznym pojazdem. Czy jazda po zaśnieżonej drodze jest legalna? Co na temat jazdy rowerem zimą mówią przepisy? Okazuje się, że prawo zawiera rozwiązania, które wręcz zachęcają do zimowej jazdy na dwóch kółkach. Z drugiej strony - za wybrane wykroczenia, zwłaszcza zimą, łatwo dostać mandat.

Jazda rowerem zimą - przepisy

Reklama

Zacznijmy od tego, że polskie prawo nie przewiduje zakazu zimowej jazdy rowerem. To jak najbardziej dozwolona aktywność, niezależnie od tego czy mówimy o podróżowaniu do pracy i z powrotem, czy o rekreacyjnej jeździe. Zdaniem niektórych, zastosowanie może mieć Art. 86. ustawy Prawo o ruchu drogowym - Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Paragraf 1. brzmi następująco: § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Trudno jednak wyobrazić sobie sytuację, w której policja zatrzymuje nas jedynie za to, że jedziemy rowerem w kiepskich warunkach atmosferycznych. Jazda w zacinającym śniegu i pośród zasp może się raczej spotkać z ciekawością ze strony mundurowych i doprowadzić do kontroli trzeźwości (przypadki, w których kompletnie pijany rowerzysta zostaje zatrzymany podczas zimowej przejażdżki zdarzają się regularnie), ale trudno jest spodziewać się mandatu, zwłaszcza, jeśli dopilnujemy, by jazda rowerem była bezpieczna dla nas samych. O co zadbać, nim wsiądziemy na siodełko w zimowych warunkach?

Reklama

Reklama

Zimowa jazda rowerem - porady

Okazuje się, że prawo przewiduje nawet pewne wyjątki, które ułatwiają rowerzystom jazdę zimą. Po pierwsze, w odróżnieniu od samochodów i motocykli, rowerzyści w Polsce mogą legalnie korzystać z zimowego ogumienia z kolcami. To rozwiązanie dla najbardziej zapalonych cyklistów i dla tych, którzy zjeżdżają częściej z jezdni i ścieżek rowerowych, bowiem jazda z takimi oponami po odśnieżonej nawierzchni zupełnie mija się z celem. Prościej będzie po prostu obniżyć ciśnienie w oponie.

Kolejnym ułatwieniem jest możliwość jazdy po jezdni bądź chodniku, gdy biegnąca wzdłuż niej ścieżka rowerowa nie jest odśnieżona. Tłumaczy to Art. 33. ustawy Prawo o ruchu drogowym - Obowiązki kierującego rowerem, motorowerem lub hulajnogą elektryczną.

Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

jednak w punktach 5. i 6. czytamy:

5. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy

opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów;warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

6.Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Co w praktyce oznacza, że jeśli mamy wątpliwości, czy na drodze dla rowerów możliwa jest bezpieczna jazda, możemy warunkowo poruszać się po jezdni lub chodniku.

Mandat za jazdę rowerem zimą? O tym musisz pamiętać

Choć prawo dopuszcza zimową jazdę rowerem, warto pamiętać, że w pewnych okolicznościach może ona być niebezpieczna. Kask, dobre ubranie i oświetlenie to podstawy. Za braki w wyposażeniu policja może wystawić nam mandat, co jest szczególnie prawdopodobne gdy poruszamy się jednośladem z i do pracy. Krótkie dni i wcześnie zapadający zmrok wymuszają konieczność montażu odpowiedniego oświetlenia. Każdy rowerzysta musi pamiętać o tym, że niesprawne lub nieobecne oświetlenie roweru może skutkować mandatem, nałożonym zart. 97 ustawy Kodeks wykroczeń. Możliwa kara wynosi w tym przypadku od 20 do 3000 zł.

Rozsądek przede wszystkim - jazda na rowerze to samo zdrowie, dopóki nie zakończy się efektowną "glebą" lub wypadkiem. Dobre ubrania, specjalne opony, kask, odblaski i oświetlenie zmniejszają szansę na niemiłą niespodziankę. Warto pamiętać o przepisach i zwyczajnie być ostrożnym - te rady odnoszą się jednak również do całorocznej jazdy rowerem - mróz, obecność błota pośniegowego czy zasp nie zmieniają w tym przypadku zbyt wiele.