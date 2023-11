Zmiany w zasadach prawa jazdy

Unijni urzędnicy wzięli na celownik seniorów za kółkiem. Okazuje się, że najstarsi kierowcy powodują całkiem sporo wypadków, a ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego nie jest najlepszy. Komisja Europejska optuje za rozwiązaniami, które nałożą szereg nowych obowiązków na kierowców po 65. roku życia. Prawo jazdy będzie wydawane na krótszy okres, a jego przedłużenie będzie zależało od wyników testów i badań, rozszerzonych względem tych przewidzianych dla kierowców w niższym wieku.

Prawo jazdy dla seniorów - szykują się zmiany

Plany są oczywiście krokiem w stronę osiągnięcia efektów zakładanych przez wizję zero. Wywodząca się ze Szwecji inicjatywa to ponadnarodowy projekt bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego celem jest osiągnięcie zera ofiar śmiertelnych lub poszkodowanych z poważnymi obrażeniami w ruchu drogowym.

Jakich nowości w przepisach możemy się spodziewać? Już w 2024 roku miałyby wejść w życie nowe zasady dotyczące prawa jazdy dla seniorów. Ci, którzy ukończyli 65 lat mieliby być poddawani weryfikacji zdolności co 5 lat - tyle wynosiłaby ważność prawa jazdy dla starszych kierowców. Uzyskanie lub przedłużenie uprawnień dla osób we wskazanym wieku wiązałoby się z koniecznością pomyślnego przejścia badań, przeprowadzanych jeszcze częściej, bo co 2 lata, a dla kierowców w wieku 75 lat i starszych - co roku. Mowa zarówno o badaniach psychologicznych, jak i testach sprawdzających motorykę i szybkość reakcji.

Seniorzy stracą prawa jazdy?

Komisja Europejska mówi również o szeregu schorzeń i problemów zdrowotnych, które teoretycznie miałyby zamykać drogę do uzyskania bądź przedłużenia uprawnień starszym kierowcom. Problemy z cukrzycą, schorzenia neurologiczne, problemy z pamięcią lub koncentracją czy też choroby stawów lub zaburzenia kardiologiczne - lista jest naprawdę długa, a wskazane na niej dolegliwości nierzadko są związane z zaawansowanym wiekiem.

Seniorzy za kółkiem powodują wypadki

Choć najbardziej "szkodową" grupą kierowców w większości krajów pozostają najmłodsi, seniorzy depczą im po piętach. Doświadczenie i ostrożna jazda schodzą bowiem na dalszy plan w obliczu pomyłek i błędów, których dopuszczają się najstarsi kierujący. Unijne statystyki nie pozostawiają suchej nitki właśnie na tych dwóch grupach zmotoryzowanych. W Polsce sytuacja dotycząca starszych kierowców wydaje się być lepsza, bowiem według badań Instytutu Transportu Drogowego osoby po 60 r.ż. powodują wypadki znacznie rzadziej niż nowicjusze.

Regulacje zaostrzające uzyskiwanie i utrzymanie uprawnień dla kierowców w zaawansowanym wieku obowiązują już w kilku krajach Unii. Podobne zasady wprowadzone zostały również w Wielkiej Brytanii. Choć większość(57 proc.) Polaków uważa, że seniorzy powinni poddawać się obowiązkowym badaniom, zasady opracowywane w Brukseli można nazwać "kontrowersyjnym". Nad ich wdrażaniem sprawować pieczę będą państwa członkowskie. Na razie nie znamy więc konkretnych dat i terminów. Mówi się jednak, że nowe zasady miałyby zacząć obowiązywać jeszcze w 2024 roku.