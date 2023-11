Volvo EM90 debiutuje

Volvo odważnie wkracza do świata minivanów i prezentuje model EM90. Samochód opracowany z myślą o Azji to luksusowy, przestronny i w pełni elektryczny model. Szwedzi przyznają, że choć auta typu MPV w ofercie nie mieli nigdy wcześniej, nowe EM90 jest według nich duchowym spadkobiercą… Volvo Duett z lat 50. W tym porównaniu ma oczywiście chodzić o przestronne wnętrze i wygodę, choć Volvo z pewnością nie obraziłoby się, gdyby EM90 zyskało popularność zbliżoną do wspomnianego bestsellera.

Reklama

Volvo EM90 to elektryczny minivan

Reklama

Gama elektryków Volvo stale się poszerza - producent zadeklarował, że do 2030 roku będzie sprzedawał wyłącznie auta typu BEV i to na całym świecie. EM90 ma pomóc zawalczyć o klienta, który ceni sobie wygodę podróżowania i potrzebuje jeszcze więcej przestrzeni niż w limuzynie. Azjatycka recepta na taką salonkę jest dobrze znana - nic dziwnego, że bliźniakiem nowego Volvo jest Zeekr 009 - chiński model opracowany z myślą o klientach z Państwa Środka. W przeciwieństwie do niego, Volvo EM90 możemy kiedyś zobaczyć również na Starym Kontynencie. W obliczu niespodziewanych rynkowych trendów, które obserwujemy, trudno uwierzyć, że Volvo nawet przez chwilę nie pomyśli o sprzedawaniu nowego auta również w Europie. Ma już nawet hybrydowego konkurenta w postaci Lexusa LM.

Volvo EM90 - co wiemy?

Najnowsze Volvo to prawdziwy kolos. Mierzy nieco ponad 5,2 m długości, ma 15,6-calowy dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń, nagłośnienie Bowers & Wilkins składające się z 21 głośników i komplet podgrzewanych oraz wentylowanych foteli. W kokpicie, na desce rozdzielczej króluje z kolei wielki ekran systemu multimedialnego - za jego pomocą sterujemy większością funkcji auta i to na nim wyświetla się system multimedialny.

Premiera Volvo EM90 - dane techniczne

Wiemy, że Volvo EM90 jest elektryczne. Na jaki zasięg mogą liczyć klienci pragnący podróżować w wygodnym, cichym wnętrzu? Na start sprzedaży dostępny jest jeden wariant. Silnik elektryczny ma moc 272 KM, a bateria swoją pojemnością przystaje do reszty samochodu - ma 116 kWh. Według chińskiego cyklu pomiarowego, zasięg wynosi pokaźne 738 km, choć warto tu dodać, że ta metoda pomiarowa daje wyniki znacznie bardziej optymistyczne, niż stosunkowo wiarygodne, europejskie WLTP.

Samochód jest już dostępny w przedsprzedaży i zamawiać mogą go klienci z Chin. Na ten moment ekspansja jest mało prawdopodobna, ale nie niemożliwa. Niewykluczone, że przyzwoite statystyki sprzedaży Lexusa LM wzbudzą zainteresowanie europejskiego oddziału Volvo.