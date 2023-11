Porsche Panamera 2024 odsłania wnętrze

Nowość z Zuffenhausen nadchodzi wielkimi krokami, a z tej okazji Porsche pochwaliło się zdjęciami wnętrza najnowszej Panamery. Wygląda na to, że to nowa moda - pokazywanie kokpitu jeszcze premierą ma podgrzać atmosferę i wygenerować nieco zainteresowania nadchodzącym modelem. Jak prezentuje się wnętrze nowej Panamery, która lada dzień ujrzy światło dzienne?

Nowe Porsche Panamera - ekrany przede wszystkim

Tym razem obyło się bez zaskoczeń, choć o niektórych elementy kabiny można nazwać "kontrowersyjnymi". Nic to, Porsche idzie z duchem czasu, a jak nowoczesność to wiadomo, że ekrany. Dużo ekranów.

Przede wszystkim - cyfrowe zegary. Tradycyjny zestaw wskaźników został całkowicie wyparty na rzecz wyświetlacza. Układ zegarów oczywiście się nie zmienił i do dyspozycji kierowcy wciąż jest "klasyczny" widok, ale podobnie, jak w Porsche Cayenne, które testowaliśmy, widoków jest więcej, a mapę będzie można powiększyć niemal na cały ekran. Kolejny ekran to wyświetlacz centralny, na którym wyświetlany jest system multimedialny. Dodatkowo pojawi się również trzeci ekran - ten przed pasażerem. Dostępny będzie w opcji i wzorem Taycana czy poliftingowej wersji Cayenne, będzie dawał dostęp do materiałów wideo oraz informacji o podróży.

Porsche Panamera 2024 - wnętrze

Na zdjęciach widać, że kokpit nowej limuzyny będzie w zasadzie mieszanką rozwiązań z Taycana i Cayenne'a. Oznacza to, że dotychczasowe miejsce selektora skrzyni biegów zajmą schowek i oszczędny, elegancki panel klimatyzacji, a sam wybierak PRND trafił w okolice deski rozdzielczej za kierownicą i został umieszczony pionowo.

Przejdźmy jednak do kontrowersji. Porsche wykonało podobny ruch, co w przypadku flagowego SUV-a i przycisk do rozruchu silnika (choć wciąż jest umieszczony po lewej stronie od kierownicy) jest teraz jedynie "zwykłym" przyciskiem. Po dawnej imitacji kluczyka nie ma już śladu. Szkoda, bo był to bardzo miły detal.

Porsche Panamera - premiera już niebawem

Producent chwali się również nowościami dla klientów, którzy lubią bawić się konfiguratorem. W nowej Panamerze pojawią się nowe warianty wykończenia i tapicerki - nie tylko skórzane! Ci, którym na sercu leży ekologia i nie chcą jeździć limuzyną, do wykończenia której użyto skóry, będą mogli zdecydować się na obszycia m.in. syntetyczną tkaniną Race-Tex. Po raz pierwszy w Panamerze pojawi się również słynna Pepitka.

Więcej szczegółów, a przede wszystkim wygląd, w pełnej krasie poznamy podczas światowej premiery auta. Nowe Porsche Panamera jest już gotowe do debiutu, a datę premiery wyznaczono na 24 listopada 2023 roku.