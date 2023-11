Nowa i tania Tesla z fabryki pod Berlinem?

Agencje powołują się na anonimowe, lecz podobno bardzo dobrze poinformowane źródło zbliżone do amerykańskiej firmy. A zatem: nowa tania Tesla będzie zjeżdżać z taśm fabryki pod Berlinem, a jej cena (zapewne wersji podstawowej) ma oscylować wokół 25 tys. euro.

Żeby uzmysłowić sobie skalę tej rewolucji, weźcie pod uwagę, iż 25 tys. euro oznacza kwotę mniej więcej o połowę niższą (!) w porównaniu do najtańszej obecnie oferowanej w Polsce Tesli (Model 3; od 205 990 zł). Dla porównania: tyle mniej więcej kosztuje dziś… Dacia Spring. No to świetnie. Kiedy możemy ruszać do salonów? Niestety, miłośnicy elektromobilności muszą na razie wstrzymać konie, bo o datach ani o terminach jak na razie mowy nie było, poza tym Tesla odmówiła (na razie?) jakiegokolwiek oficjalnego komentarza w tej sprawie.

Tesla i Dacia na jednakowym poziomie cenowym

Jeżeli te rewelacje miałyby się jednak potwierdzić, to czeka nas prawdziwa rewolucja. Zyska zwłaszcza Europa, bo tu ceny aut elektrycznych potrafią być często lekko zawyżane, a te same modele w Chinach nierzadko okazują się dużo tańsze niż u nas. Inna sprawa, że akurat Tesla już teraz proponuje w Europie kwoty dość konkurencyjne i jeśli w ofercie marki Elona Muska pojawiłby się model w cenie Dacii Spring, to amerykański gigant miałby szansę stać się prawdziwym hegemonem.

Elon Musk od dawna planował ten samochód. Teraz miał nastąpić przełom

Elon Musk od dawna wyrażał zainteresowanie stworzeniem tańszego modelu elektrycznego, ale dopiero teraz teraz Tesla miała znaleźć sposób na obniżenie kosztów produkcji. O co dokładnie chodzi? O odlew ciśnieniowy (die-cast), bo dzięki temu niemal całe podwozie "Tesli dla mas" mogłoby być wykonane w jednym kawałku. Dzięki temu proces produkcji udałoby się znacznie przyspieszyć i uprościć. Warto też zauważyć, że ekspansja na tzw. rynek masowy jest kluczowa w kontekście osiągnięcia celu, jaki postawiła sobie amerykańska firma –do 2030 r. Tesla chce wyprodukować aż 20 milionów pojazdów.

Tania Tesla: co z jakością?

Na koniec wypada postawić pytanie o jakość tej nadchodzącej taniej Tesli, bo klienci amerykańskiej firmy dobrze wiedzą o tym, że nawet droższe modele potrafią zaskakiwać negatywnie w kwestii wykonania. A co dopiero będzie w przypadku samochodu, w którym koszty zostaną naprawdę mocno ograniczone? Cóż, to się zapewne dopiero okaże…