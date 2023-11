Dziś (6.11) na Dolnym Śląsku odbędzie się specjalna akcja pod policji pod kryptonimem "Pasy i Telefon". Funkcjonariusze wnikliwie sprawdzą, czy wszystkie osoby podróżujące danym autem mają zapięte pasy, poza tym mundurowi z całą stanowczością ścigać będą też kierowców, którzy w trakcie jazdy trzymają w ręku telefon. Policja będzie ponadto surowo egzekwować przepisy dotyczące bezpiecznego przewożenia najmłodszych pasażerów.

Reklama

Akcja ma na celu zwiększenie świadomości kierujących i pasażerów w zakresie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa i unikania korzystania z telefonów komórkowych podczas jazdy. Działania rozpoczną się o godzinie 6:00 i potrwają do 22:00.

Jaki mandat za niezapięte pasy? Ile punktów karnych? Kara finansowa i punkty także za telefon

Policja przypomina, że obowiązek zapinania pasów dotyczy wszystkich osób podróżujących autem. Za pasażera jadącego bez pasów kierowca może otrzymać mandat w wysokości 100 zł i 5 punktów karnych (jeśli pasażerów bez pasów będzie więcej, to kierowcy grozi nawet nawet do 8 punktów),ale mandatem (bez punktów) ukarany może zostać także pasażer (!).Natomiast jeśli to kierowca nie ma zapiętych pasów podczas jazdy, to zostanie ukarany mandatem w wysokości 100 zł i otrzyma 5 punktów karnych. Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy również jest surowo karane: mandat za to przewinienie wynosi 500 zł, a do konta kierowcy zostaje dodanych 12 punktów karnych.