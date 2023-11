Lexus na targach SEMA Show 2023

Targi SEMA Show to prawdziwe święto tuningu, modyfikacji i okazja, by pokazać swoje samochody w nowych wersjach. Lexus jak zawsze przygotował z tej okazji coś specjalnego. Tym razem, na stoisku japońskiej marki królował off-roadowy klimat. Na tegorocznych targach Lexus wystawił trzy terenowe modele, które dzięki akcesoriom z dostępnego na amerykańskim rynku programu Lexus Associated Accessory Product (AAP) doskonale sprawdziłyby się podczas wypraw z dala od utwardzonych dróg.

Lexus GX w nowym wydaniu

Lexus GX 550 Overtrail+ AAP Build - za tą długą nazwą kryje się rasowa terenówka o dwukolorowym malowaniu nadwozia Earth and Black. Pod maską pracuje 3,4-litrowy silnik V6, który osiąga 354 KM i współpracuje z 10-stopniową, automatyczną skrzynią biegów. Auto wyposażono w czarne, 18-calowe felgi aluminiowe z oponami typu AT, błotniki zyskały czarne akcenty, a podwozie aluminiową odsłonę.

Na tym zmiany się nie kończą - producent doposażył Lexusa w kompresor do pompowania opon oraz akcesoria, które zwiększają możliwości transportowe. Na dach trafił bagażnik z zamykanymi kuframi, na tylnych bocznych szybach umieszczono dodatkowe panele, do których można przymocować np. kanistry, a ztyłu auta zainstalowano drabinę ułatwiającą dostanie się do bagażnika dachowego. Łopata oraz drabiny piaskowe znalazły się w wyposażeniu standardowym po to, by w razie zakopania auta możliwe było jego oswobodzenie własnym sumptem. Czasami to lepsze rozwiązanie, niż wyprawa po traktor…

Lexus LX 600 Premium z deską na dachu

Jeszcze bardziej luksusowy model LX zyskał wersję przygotowaną z myślą o sportach wodnych. Auto zyskało wyjątkowe oklejenie Aquamarine, a grill, relingi dachowe oraz 18-calowe felgi aluminiowe polakierowano w kolorze szarego matu. Czarne są z kolei lusterka i klamki, a ciemnym chromem pokryto listwy okienne i zderzaki. Zmian mechanicznych nie stwierdzono - pod maską pracuje dobrze znany 3,5-litrowy silnik V6 twin-turbo, a systemy takie, jak Multi-Terrain Select, Multi-Terrain Monitor, Crawl Control czy Downhill Assist Control zapewniają wszechstronność również z dala od utartych szlaków.

Hitem jest jednak szereg dodatkowych akcesoriów "biwakowych". Za tym określeniem kryją się m.in. rozkładana markiza zapewniająca ochronę przed deszczem oraz kuchnia, przewożona na specjalnej platformie przymocowanej z tyłu auta. Po rozłożeniu zapewnia wystarczającą przestrzeń do przygotowania posiłków. Na dachu zamontowano bagażnik przystosowany do transportu desek SUP.

Lexus GX 460 w specjalnej wersji

Jak na markę premium przystało, Lexus dba też o modele, które nie są już oferowane w aktualnej gamie modelowej. Na stoisku producenta znalazło się też miejsca dla GX 460 Premium AAP Build, czyli projektu stworzonego na bazie samochodu poprzedniej generacji.

Samochód w kolorze Matte Yellow Saffron wyposażony został w elementy, które przydadzą się podczas biwakowania pośrodku głuszy - największe wrażenie robią chyba podwójny, rozkładany hamak o długości trzech metrów oraz lodówko-zamrażarka o pojemności aż 63 litrów, którą umieszczono w bagażniku. Aby dotrzeć w wybrane miejsce z dala od cywilizacji, Lexus wyposażył auto w 18-calowe felgi z oponami AT, osłonę podwozia, drabiny piaskowe i przenośną sprężarkę powietrza. Całość uzupełniają akcesoryjne stopnie boczne, dzięki którym łatwiej dostać się do wnętrza pojazdu.