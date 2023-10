Lexus UX 200, czyli ostatni dzwonek na wolnossący silnik benzynowy 2.0, wszystko przez normy UE

Lexus UX gra w lidze miejskich crossoverów klasy premium. W Polsce idzie mu na tyle dobrze, że zalicza się do czołówki – to trzecie najpopularniejsze auto segmentu C-SUV Premium (ponad 15 proc. udziału). Co w kategorii zdominowanej przez niemieckich producentów można uznać za sukces.

Gama Lexusa UX obejmuje trzy rodzaje napędu: hybrydowy, elektryczny i spalinowy. Okazuje się jednak, że najtańszy Lexus UX 200 z klasycznym silnikiem 2.0 zniknie z oferty, a wszystko ze względu na normy emisji nałożone przez UE. Dlatego to ostatni dzwonek dla osób szukających auta napędzanego tradycyjnie. Na co mogą liczyć kierowcy?

Lexus UX 200 na pożegnanie w Polsce, od ręki i w dobrej cenie

Lexus UX po niedawnej modernizacji zyskał na wyglądzie i praktyczności. W kabinie mistrzem pierwszego wrażenia jest nowy wyświetlacz przybliżony do kierowcy o 143 mm, dzięki czemu obsługa stałą się łatwiejsza. Ekran dotykowy zastąpił dotychczas stosowane rozwiązanie z touchpadem.

Nowy system multimedialny Lexus Link pracuje szybciej, jest bardziej intuicyjny i ma większą liczbę funkcji. Poszerzono też zakres działania pakietu systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + 2.5, a także urozmaicono dostępne konfiguracje wnętrza.

Lexus UX 200 z silnikiem 2.0/173 KM - wystarczająco szybki i oszczędny. Jakie zużycie benzyny?

UX 200 wykorzystuje wolnossący 2-litrowy, czterocylindrowy silnik benzynowy o mocy 173 KM i 204 Nm momentu obrotowego. To wartości zbliżone do jednostek o mniejszej pojemności z turbodoładowaniem, ale silnik Lexusa jest mniej skomplikowany i osiąga aż 40-proc. sprawność cieplną. Osiągi? Spalinowy UX od zera do 100 km/h przyspiesza w 9,2 sekundy. Przyzwoicie jak na auto o masie 1,5 tony. Producent średnie zużycie benzyny podaje na poziomie 6,6 l/100 km.

Lexus UX 200 z silnikiem 2.0 w trzech wersjach na finał

Lexus UX 200 w finałowej ofercie jest dostępny w wersjach Pure, Business z pakietem Techno i F Sport Design+. Producent oferuje auta z poważnym rabatem od ceny podstawowej.

Lexus UX 200 Pure to najtańszy model, a jakie wyposażenie?

Najtańszy Lexus UX 200 Pure standardowo oferuje ulepszone systemy bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + 2.5, nowy system multimedialny Lexus Link z 8-calowym, dotykowym ekranem, nawigacją w chmurze, asystentem głosowym, dwustrefową klimatyzacją oraz 17-calowe felgi aluminiowe. W tej wersji są dostępne dwa lakiery niemetaliczne oraz ciemna tapicerka foteli. Tak wyposażone auto kosztuje od 139 000 zł (o 18 900 zł taniej niż cena katalogowa). Jeszcze lepiej wyglądają zniżki na dwie kolejne odmiany…

Lexus UX 200 Business z pakietem Techno taniej o 39 500 zł

Z kolei Lexus UX 200 w wersji Business z pakietem Techno to większy wybór kolorów, w tym lakiery nakładane przy pomocy technologii sonicznej, oraz jedną z dwóch kolorystyk wnętrza. Wyposażenie standardowe odmianie obejmuje 18-calowe alufelgi, przyciemniane szyby, relingi dachowe, kamerę cofania i czujniki parkowania, czujnik deszczu, ładowarkę indukcyjną do smartfona, a także podgrzewane fotele i kierownicę, inteligentny kluczyk oraz elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika. Dodatkowo wersja Business z pakietem Techno ma system monitorujący martwe pole w luserkach, reflektory Bi-LED, nawigację w chmurze oraz system ostrzegający o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu. Taki samochód po odjęciu od ceny katalogowej 39 500 zł kosztuje finalnie od 151 900 zł.

Lexus UX 200 F Sport Design+ i 48 tys. zł rabatu

UX 200 F Sport Design + w finałowej wersji z 2-litrowym silnikiem benzynowym kosztuje od 161 900 zł, czyli o 48 tys. zł mniej niż cena regularna. Samochód w tej wersji może mieć dwukolorowe malowanie nadwozia. Standardem jest też pakiet stylistyczny F Sport. Do tego ładniejsze 18-calowe felgi aluminiowe F Sport oraz funkcja doświetlania zakrętów. Na pokładzie tapicerka ze skóry syntetycznej Tahara ze szwami Sashiko (w trzech wariantach kolorystycznych). Do tego większy, 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego Lexus Link Pro z wbudowaną nawigacją, 10 głośników z subwooferem, a także elektryczna regulacja kierownicy.

Najtańszy Lexus UX 200 Pure niemal w cenie najbogatszej wersji F Sport, 75 zł różnicy

Niebawem cennik otworzy droższa 2-litrowa hybryda, stąd to ostatni moment na zakup tańszego auta z klasycznym 2-litrowym silnikiem benzynowym. Do tego Lexus UX 200 w wersji Business z pakietem Techno w leasingu konsumenckim Kinto One miesięcznie kosztuje tylko 24 zł więcej niż rata za bazową odmianę Pure. Topowy F Sport Designe + to różnica 75 zł wobec podstawowego wariantu.

Lexus UX bardzo dobrze trzyma cenę

Jakim cudem lepiej wyposażony samochód jest niemal w tej samej cenie? Lexus taką różnicę tłumaczy wysoką wartością rezydualną auta (RV), czyli sumą, za którą można je sprzedać po kilku latach użytkowania. Im ona wyższa, tym niższa utrata wartości, czyli auto mniej będzie nas kosztować w całkowitym rozrachunku. Lexus UX bardzo dobrze trzyma cenę.

