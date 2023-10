Kia EV9 już w Polsce, na celowniku BMW, Audi i Volvo

Kia EV9 to 5-metrowy SUV, który w Polsce zaczyna rozpychać się w segmencie premium. Żarty się skończyły, na celownik bierze BMW, Audi czy Volvo. Jednak nie tylko rozmiarami nowy model chce zdobyć szacunek wśród motoryzacyjnej arystokracji.

O przynależności do wyższych sfer ma świadczyć technologia opakowana w gładką karoserię. Tym samym Kia pokazuje, że nie boi się wchodzić na nowe i nieznane sobie tereny. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Kia EV9 to wielki SUV, a jakie są wymiary i jak wygląda? (zobacz WIDEO)

EV9 serwuje nam niespotykane dotąd w autach Kia proporcje. Liczby najlepiej oddają rozmach sylwetki - długość nadwozia wynosi 5010 mm, szerokość 1980 mm, a wysokość 1755 mm. Rozstaw osi to aż 3100 mm. W efekcie EV9 staje się największym do tej pory sprzedawanym w Europie samochodem koreańskiej marki.

Awangardowy styl podkreśla charakterystyczna "cyfrowa twarz tygrysa" (Digital Tiger Face) wpisana między pionowe reflektory. Innowacyjne światła do jazdy dziennej Star Map LED witają animacją (dwa skupiska małych lamp, po jednym obok każdego reflektora).

Kia EV9 to zaskakująco niski opór powietrza

Kia EV9 szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Koreańczycy w walce o elektryczny zasięg wywalczyli współczynnik oporu powietrza Cx 0,28 (dla porównania Volvo EX90 to 0,29, a Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). W potężnym SUV-ie to świetny rezultat. Osiągnięto go dzięki zastosowaniu kilku technicznych sztuczek, w tym – po raz pierwszy w Kia – osłon 3D pod podwoziem, aerodynamicznie ukształtowanych felg i specjalnych kurtyn w przednim zderzaku.

Gładkie jak stół płaty drzwi z automatycznie wysuwanymi klamkami również walczą o jak najniższy opór. Tylna część auta też jest ciekawostką – żeby nie zakłócać powierzchni wycieraczka szyby znika pod spoilerem dachowym. Wszystkie te elementy współpracują ze sobą i pomagają wydłużyć zasięg EV9. Jednak zanim zakręcą się koła, warto zajrzeć do środka…

Wnętrze EV9 jest 7- lub 6-osobowe z obrotowymi fotelami

Kia EV9 oferuje konfigurację 7-osobową oraz 6-miejscową z obrotowymi fotelami w drugim rzędzie. Te z pierwszego rzędu są fotelami relaksacyjnymi z rozkładanym podnóżkiem, w drugim – do wyboru są aż trzy opcje siedzeń. Samochód może być wyposażony w 3-osobową kanapę lub w dwa osobne fotele z funkcją relaksu lub w obrotowe. W tym wypadku fotele można obrócić o 180 stopni, aby pasażerowie drugiego i trzeciego rzędu siedzieli do siebie przodem. Po obróceniu ich o 90 stopni w stronę drzwi, z łatwością można zamontować foteliki dziecięce.

Kia EV9 i wielki ekran we wnętrzu plus kamery zamiast lusterek

Kia wyposażyła EV9 w gigantyczny wyświetlacz Ultra Wide-Display złożony z dwóch 12,3-calowych ekranów. System kamer (za dopłatą 6500 zł) zastąpi tradycyjne lusterka zewnętrzne – widok zza auta kierowca zobaczy na bocznych 7-calowych monitorach przymocowanych do drzwi w naturalnym polu widzenia (by nie musiał ich szukać gdzieś przy słupku czy podszybiu). Także lusterko wewnętrzne w trybie wyświetlacza ułatwi manewrowanie tym pięciometrowym kolosem.

Deska rozdzielcza jest przejrzysta. Podświetlane pola dotykowe ukryte pod ekranem zapewniają sterowanie stacją multimedialną i nawigacją. Jeszcze niżej Kia zostawiła kilka przycisków fizycznych do obsługi ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Szeroki podłokietnik szczelnie wypełnia przestrzeń między przednimi fotelami i podnosi komfort podróżowania zarówno kierowcy, jak i pasażera. Wyposażenie seryjne to aż 10 poduszek powietrznych. Kolorystyka wnętrza obejmuje kombinacje – ciemnoszarego i czarnego, brązowego i czarnego, ciemnoszarego i jasnoszarego oraz granatowego i ciemnoszarego.

Klimatyzacja w trzech rzędach siedzeń

Klimatyzacja, oprócz oddzielnych ustawień dla kierowcy i pasażera z przodu, może działać niezależnie w drugim i trzecim rzędzie foteli. To dla oszczędności energii, by nie ogrzewać czy chłodzić pustych miejsc. Ponadto EV9 jest pierwszym modelem Kia w Europie z nowym panelem do sterowania nawiewem i temperaturą bez konieczności wchodzenia do podmenu systemu multimedialnego.

Kia EV9 to ogromna pojemność bagażnika

Kia EV9 skrywa dwa bagażniki. Przedni w samochodzie z napędem na tylne koła zapewnia 90 l pojemności, a w wersji z napędem na cztery koła – 52 l. Tradycyjny kufer z tyłu, za fotelami drugiego rzędu, to aż 828 l. Gdy wszystkie 6 lub 7 foteli jest zajętych, pojemność bagażnika wynosi 333 l. Po złożeniu drugiego i trzeciego rzędu siedzeń powstaje ładownia o pojemności niemal 2400 l. EV9 może ciągnąć przyczepę o masie 2500 kg.

Kia EV9 z cyfrowym kluczykiem w telefonie i zdalne parkowanie bez kierowcy

W EV9 tradycyjny kluczyk zastąpi Digital Key 2.0. To nic innego jak aplikacja, która umożliwia otwieranie i uruchamianie samochodu za pomocą smartfona, nawet wtedy, gdy znajduje się on w kieszeni lub w torbie. Czegoś takiego nie miała jeszcze żadna Kia.

System zdalnego parkowania, wykorzystując czujniki ultradźwiękowe do wykrywania przeszkód, automatycznie manewruje EV9 na wyznaczone miejsce parkingowe, kontrolując przyspieszenie, hamowanie i zmianę biegów. Układ automatycznie hamuje również wtedy, gdy na drodze zostanie wykryta przeszkoda. Wśród systemów oferowanych do EV9 jest również asystent unikania kolizji w ruchu poprzecznym podczas cofania, który zapobiega kolizjom z samochodami nadjeżdżającymi z boku.

Kia EV9 w dwóch wersjach mocy

Kia EV9 w Polsce jest dostępna z napędem na tylne koła lub układem 4x4. Obie odmiany zasila akumulator o pojemności 99,8 kWh. Wersja z napędem na tylne koła ma silnik o mocy 204 KM (350 Nm). Taki samochód od 0 do 100 km/h przyspieszy w 9,4 sekundy (prędkość maksymalna 185 km/h).

Kia EV9 4x4 to dwa silniki elektryczne i potężna moc

Wersja 4x4 jest napędzana dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 192 KM każdy i o maksymalnym momencie obrotowym 250 Nm z przodu i 350 Nm z tyłu w wersji Earth oraz po 350 Nm z przodu i z tyłu w wersji GT-Line. Maksymalna prędkość to 200 km/h, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie 6 s.

Wersja GT-Line AWD jest szybsza – do setki staruje w 5,3 s. Z takimi parametrami koreańska marka przenosi się do zupełnie nowego wymiaru – osiągów ze świata superSUVów. Można spodziewać się, że dociśnięcie "gazu" wbije plecy w fotel i będzie trzymać dopóki nie odpuścimy. Producent przewidział także tryb do jazdy w terenie – Snow, Mud oraz Sand.

Kia EV9 i ładowanie akumulatora w 15 minut

Kia EV9 dostała architekturę 800V (jak auta elektryczne z półki premium), a to oznacza możliwość ultraszybkiego ładowania z mocą do 240 kW bez potrzeby dodatkowych komponentów lub adapterów. Dzięki temu już 15 minut wystarczy, aby zwiększyć zasięg wersji tylnonapędowej o 249 km! Ładowanie od 10 do 80 proc. zajmie 24 minuty.

Zasięg większy niż spodziewali się twórcy Kia EV9

Wreszcie zasięg. W trakcie homologacji okazało się, że Kia EV9 na jednym ładowaniu przejedzie więcej niż deklarowali jej twórcy. Najbardziej wydajna wersja z napędem na tylne koła przy zużyciu energii 20,2 kWh/100 km pokona aż 563 km (według WLTP; ) – to o 22 km więcej; wcześniej Kia podawała 541 km zasięgu WLTP. Nawet najmocniejsza, 384-konna GT-Line z napędem na cztery koła zapewnia 505 km po jednym ładowaniu. Wcześniej była mowa o zasięgu do 497 km.

Kia EV9 jako magazyn energii dla domu

Technologia Vehicle to Grid (V2G) zmieni auto w magazyn energii na kołach i pozwoli zasilić domową instalację – ta opcja będzie dostępna po opłacie w Kia Connect Store. Za to EV9 standardowo jest wyposażona w funkcję Vehicle-to-Load (V2L) pozwalającą ładować inny samochód elektryczny. Do użytku jest też do 3,68 kW mocy do zasilania laptopów, lodówki czy sprzętu kempingowego.

Kia EV9 i cena w Polsce? Zobacz, ile kosztuje nowy SUV

Kia EV9 w Polsce jest odstępna w dwóch wersjach – Earth i GT-Line. Auto można zamawiać. Konkurencja to Volvo EX90, BMW iX czy Audi Q8 e-tron.

Wyposażenie w odmianie Earth to m.in. system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów, hamowania na skrzyżowaniach oraz aktywnego wspomagania ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji, 9 poduszek powietrznych, w tym centralna poduszka powietrzna w fotelu kierowcy, światła dzienne, mijania i drogowe wykonane w technologii LED, asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu z funkcją wykrywania rąk na kierownicy, system powiadamiania ratunkowego E-Call, system monitorowania martwego pola z funkcją automatycznej korekty toru jazdy, system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania, kamera wewnętrzna monitorująca poziom koncentracji kierowcy, przednie oraz tylne czujniki parkowania, trójstrefowa klimatyzacja automatyczna z nawiewami dla drugiego i trzeciego rzędu, trzecia strefa klimatyzacji z osobnym panelem do regulacji temperatury, siły i kierunku nawiewu, fotel kierowcy i pasażera regulowany elektrycznie w 8-kierunkach, elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego odcinka kręgosłupa w fotelu kierowcy i pasażera, panoramiczny potrójny wyświetlacz składający się z cyfrowego 12,3-calowego zestawu wskaźników kierowcy zintegrowanego z 12,3-calowym centralnym ekranem nawigacji oraz 5,3-calowym dotykowym ekranem do sterowania klimatyzacją, ukryte w desce rozdzielczej, podświetlane oraz haptyczne przyciski dotykowe do sterowania multimediami, tylna kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie, elektrochromatyczne lusterko wsteczne z funkcją cyfrową (podgląd z dodatkowej kamery tylnej), tempomat aktywny z funkcją Stop & Go uczący się stylu jazdy kierowcy, kluczyk cyfrowy Digital Key pozwalający otworzyć i uruchomić samochód bez posiadania fizycznego kluczyka, czytnik linii papilarnych do rozpoznawania kierowcy celem ustawienia przypisanego profilu kierowcy, podgrzewane fotele przednie oraz skrajne siedzenia drugiego rzędu, 3-stopniowa regulacja, wentylowane fotele przednie oraz skrajne siedzenia drugiego rzędu, 3-stopniowa regulacja, podgrzewana kierownica z 2-stopniową regulacją, asystent jazdy po autostradzie rozbudowany o funkcję automatycznej zmiany pasa ruchu, unikania kolizji przy niskich prędkościach w przypadku zajechania drogi oraz unikania kolizji z samochodem jadącym sąsiednim pasem niebezpiecznie zbliżającym się do naszego samochodu, indukcyjna ładowarka do telefonu z funkcją chłodzenia, technologia V2D (Vehicle-to-Device) umożliwiająca zasilanie urządzeń zewnętrznych (V2L) i pojazdów (V2V), pompa ciepła, system przygotowania baterii do szybkiego ładowania, relingi dachowe, 19-calowe alufelgi.

Tak wyposażona Kia EV9 w wersji Earth z napędem na tył i silnikiem 203 KM kosztuje od 323 900 zł. Odmiana mocniejsza i z napędem 4x4 to cena od 343 900 zł.

Ile kosztuje Kia EV9 GT-Line?

Topowa odmiana GT-Line jest bogatsza m.in. o przednie, tylne oraz boczne czujniki parkowania z systemem monitorującym przestrzeń wokół pojazdu podczas manewrowania i mogącym aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z pieszym lub przeszkodą, inteligentne światła adaptacyjne mijania i drogowe LED w stylistyce Vertical Cubes, system monitorowania martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu na wyświetlaczu centralnym, zestaw audio firmy Meridian z 14 głośnikami, technologią dźwięku przestrzennego Horizon oraz optymalizacją dźwięku Intelli-Q, zamszowe osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem i oświetleniem LED, dwuosiowa elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego odcinka kręgosłupa w fotelu kierowcy, elektrycznie regulowane boczki oparcia oraz funkcja masażu w fotelu kierowcy, fotel kierowcy i pasażera z funkcją relaksu wyposażony w elektrycznie wysuwany podnóżek, elektronicznie regulowana kolumna kierownicy, funkcja pamięci ustawień fotela kierowcy połączona z pamięcią ustawień lusterek zewnętrznych oraz kierownicy, system kamer monitorujących otoczenie pojazdu 360°, kolorowy wyświetlacz Head-up Display o przekątnej 12 cali wyświetlający na przedniej szybie w bezpośrednim polu widzenia kierowcy parametry jazdy, ostrzeżenia, systemów bezpieczeństwa, informacje z systemów multimedialnych oraz nawigacji, system zdalnego parkowania prostopadłego, równoległego i skośnego przy użyciu pilota, zamszowe wykończenie podsufitki i wewnętrznych słupków A, B i C, wzór przedniego grilla zarezerwowany dla wersji GT-Line z dodatkowymi elementami lakierowanymi w kolorze czarnym i alufelgi 21 cali.

Kia EV9 GT-Line występuje wyłącznie w wersji 4x4 (384 KM) i kosztuje od 368 900 zł. Do tego można zamówić pakiet Relax i Lounge, czyli 6-osobowe wnętrze z wszelkimi udogodnieniami (ceny odpowiednio 9 tys. zł i 7 tys. zł).

Każdy, kto zamówi EV9 do 20 marca 2024 roku w cenie samochodu otrzyma Pakiet Premium, który zawiera 3-fazową ładowarkę mobilną, umożliwiającą ładowanie z mocą do 10,5 kW, 3-fazowy kabel do ładowania (Typ 2), abonament Kia Charge Plus na 3 lata, pakiet Ionity Power na 3 lata i pakiet serwisowy na 4 lata lub 60 000 km, który obejmuje dwa przeglądy.

W tym roku w Polsce Kia planuje sprzedać 200 egzemplarzy potężnego SUV-a, a w przyszłym – już 1000. Konkurenci EV9 w segmencie dużych elektrycznych SUV-ów z porównywalnym wyposażeniem cenią się od 480 tys. zł do nawet 580 tys. zł.

Kia EV9 - cennik i wersje wyposażeniowe

Moc Akumulator Napęd Liczba miejsc Earth GT-Line 203 KM 99.8 kWh RWD 7 323 900 zł - 384 KM 99.8 kWh AWD 7 343 900 368 900

Kia EV9, dane techniczne, wymiary, pojemność bagażnika, przyspieszenie