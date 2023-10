Nowa droga (GDDKiA podaje, iż będzie ona nosiła oznaczenie S12) przede wszystkim poprawi połączenie Dolnego Śląska z Warszawą. Obecnie większość kierowców jadących z Wrocławia, po dotarciu do węzła Łódź Południe, wybiera dalszą trasę do stolicy przez autostradę A1 i mocno obciążoną ruchem A2. Projektowany odcinek S12 umożliwi natomiast bezpośrednie połączenie węzła Łódź Południe (S8/A1) z drogą S8 w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego, co z kolei ułatwi podróż na odcinku Warszawa-Wrocław, odciąży bardzo zatłoczoną autostradę A2 (na odcinku Łódź - Warszawa), a także przejmie część ruchu z A1 między węzłem Łódź Południe i Piotrkowem Trybunalskim.

To nie jednak koniec korzyści, jakie przyniesie budowa tego 60 kilometrowego łącznika. Dalsza część nowej trasy do planowanego węzła Kozenin u zbiegu S12 i S74 bardzo ułatwi bowiem przejazd od strony Wielkopolski w kierunku województw świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Jakie usprawnienia wprowadzi nowa trasa?

Łącznik między węzłami Łódź Południe i Kozenin to niemal 60 km dwujezdniowej drogi ekspresowej o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Nowa droga, której przebieg opracuje Transprojekt Gdański, stworzy wygodne i sprawne połączenie między Tomaszowem Mazowieckim i sąsiednimi miejscowości a Łodzią. Dodatkowo trasa skomunikuje województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Przyszła droga będzie miała kluczowe znaczenie nie tylko w komunikacji lokalnej, ale także dla całego transportu krajowego i zagranicznego ze szczególnym uwzględnieniem długodystansowego przewozu towarów.