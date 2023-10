Toyota ulubioną marką polskich firm

Japońska marka pozostaje liderem na rynku flotowym i cały czas odjeżdża konkurentom. Toyota ma powody do zadowolenia - wszystkie procentowe wskaźniki idą w górę, a polskie firmy coraz chętniej decydują się na modele z oferty marki. Który z nich jest ulubieńcem klientów firmowych?

Reklama

Ten model firmy wybierają najchętniej

Firmy w Polsce w 2023 roku najczęściej wybierają Corollę. Hybrydowy kompakt cieszy się niesłabnącą popularnością - przez pierwsze 9 miesięcy roku zanotował wynikiem 15 870 zarejestrowanych egzemplarzy, co w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku daje wzrost o 13%.

Reklama

Wśród dziesięciu najpopularniejszych modeli znalazły się jeszcze cztery inne Toyoty. Na trzecim miejscu uplasował się Yaris (7548 egzemplarzy), Toyota C-HR zajmuje piątą lokatę (4845 egzemplarzy), na szóstym miejscu jest Yaris Cross (4829 egzemplarzy), a 10. pozycji uplasował się RAV4 (4054 egzemplarzy).

Reklama

Toyota cały czas rośnie

W fotelu lidera rynku flotowego Toyota zadomowiła się już jakiś czas temu. Wszystko wskazuje na to, że 2023 znów uda się zamknąć rekordowym wynikiem - od początku roku polskie firmy zarejestrowały 47 020 samochodów osobowych marki, czyli prawie tyle, ile konkurenci z drugiej i trzeciej lokaty łącznie. W porównaniu z pierwszymi 9. miesiącami roku ubiegłego daje to wzrost aż o 25%. Dzięki zaufaniu firm Toyota ma aż 18,5% udziału w polskim rynku flotowym, co jest wzrostem o 1,6 p.p. w stosunku do roku ubiegłego.

Toyota wykorzystuje okazję, by pochwalić się rozwiązaniami dla firm, które, zdaniem marki, przyczyniły się do opisywanego sukcesu. W komunikacie czytamy m.in. o programie finansowania KINTO ONE, elastycznej ofercie, a przede wszystkim dobrej dostępności aut. To ostatnie to wyjątkowo ważna kwestia - szybko realizowane zamówienia pozwoliły osiągać świetne wyniki, gdy cała branża borykała się z zakłóceniami w dostawach.