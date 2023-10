Nissan Hyper Urban - tak zmieni się Nissan

Auto widoczne na grafikach to pierwszy z serii konceptów, które Nissan będzie prezentował w nadchodzącym czasie. Japończycy idą na całego - premiery będziemy oglądać aż do dnia prasowego Japan Mobility Show - jednej z kluczowych imprez motoryzacyjnych w Kraju Kwitnącej Wiśni. Producent zachwala nadchodzące premiery zapowiadając, że każdy model koncepcyjny ma być przedstawiony w symboliczny sposób i wyróżniać się niestandardowymi rozwiązaniami, dodającymi wartości unikatowemu stylowi życia i różnorodnym aspiracjom.

Przyszłość Nissana to elektryczny napęd

Wizja Nissana oparta jest o elektryczny napęd i innowacje. Wszystko z myślą o poprawie jakości życia i dbałości o środowisko. Nissan Hyper Urban nie jest wyjątkiem - ma pokazywać szereg rozwiązań, które czynią z niego coś więcej niż środek transportu. Przykład? Pełna integracja z ekosystemem pojazdów elektrycznych, m.in. dzięki zaawansowanej funkcji V2H (vehicle-to-home) zapewniającej dwukierunkowe ładowanie pomiędzy samochodem i domem. Ma to przełożyć się na znaczne oszczędności na kosztach energii oraz na zmniejszenie obciążenia sieci energetycznej. Dzięki funkcji V2G (vehicle-to-grid) posiadacze pojazdu będą mogli nawet przekazywać nadwyżki energii do sieci, a przy okazji generować zyski. Inteligentny system zarządzania ładowaniem wykorzystuje rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które mogą autonomicznie ładować pojazdy, zasilać budynki i zapewniać efektywne zarządzanie energią.

Nissan Hyper Urban - technologie przyszłości

W cyklu życia pojazdu uwzględniono również zrównoważony rozwój, co czyni go idealnym wyborem dla osób stawiających na trwałość posiadanych zasobów - czytamy w komunikacie. Tłumacząc najprościej - Nissan chce, by auto pozostawało świeże i atrakcyjne przez wiele lat. Ma to być zasługa aktualizacji sprzętowych i regularnych aktualizacji oprogramowania. Przykładowo wnętrze pojazdu będzie można odświeżyć za pomocą nowego panelu wskaźników, który odzwierciedla najnowsze technologie i trendy projektowania graficznych interfejsów użytkownika.

Koncepcyjny Nissan - wnętrze robi wrażenie

Oprócz całej filozofii dotyczącej elektromobilności i wynikającej z niej korzyści, Nissan chwali się też tym, co widoczne na pierwszy rzut oka. Studyjna wersja pojazdu, który trochę przypomina Nissana Ariyę z przyszłości, została efektownie narysowana. Dość powiedzieć, że do wnętrza dostajemy się przez otwierane do góry drzwi. Kokpit został zaprojektowany tak, by dało się go dostosować do nastroju użytkownika. Przednie fotele można z kolei połączyć z tylnymi, by stworzyć przestrzeń do relaksu.

Koncepcyjny model będzie można zobaczyć na żywo na Japan Mobility Show, który dla dziennikarzy i branżowych ekspertów otworzy swoje drzwi już 25 października.