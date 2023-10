Suzuki szykuje wysyp premier

Suzuki pełną parą szykuje się do wielkiego święta motoryzacji na własnym podwórku. Po latach posuchy japoński producent już pod koniec października podczas Japan Mobility Show 2023 zasypie nas nowościami w halach Tokyo Big Sight. Co czeka kierowców i nie tylko?

Pierwszą nowością jest Suzuki eVX, który zapowiada pierwszy samochód elektryczny marki z Hamamatsu. Japończycy eVX pierwszy raz pokazali w styczniu 2023 roku. Od tamtego czasu samochód przeszedł metamorfozę. W Tokio zobaczymy SUV-a Suzuki w nowej odsłonie. Solidne nielakierowane osłony progów, czarne poszerzone nadkola i podcięte po bokach zderzaki sprawiają, że nie wyprze się rodzinnego zamiłowania do grasowania po bezdrożach. A propos rodzeństwa…

Nowy SUV Suzuki większy niż Vitara, ma 4,3 m długości

Suzuki eVX ma 4,3 m długości, to ok. 20 cm więcej od Vitary będącej koniem pociągowym biznesu Japończyków w Polsce i tyle samo, co zmodernizowany S-Cross. Także szerokość i wysokość – odpowiednio 1,8 m i 1,6 m – są niemal identyczne jak w modelu S-Cross.

Suzuki eVX - auta w takim stylu Japończycy jeszcze nie mieli

eXV ma proporcje niespotykane dotąd w samochodach Suzuki. Do tego koła rozstawione niemal na rogach nadwozia podpowiadają większy rozstaw osi niż we współczesnych modelach spalinowych. W efekcie można spodziewać się, że pierwsze elektryczne Suzuki zaoferuje we wnętrzu poziom przestronności spotykany zwykle w autach klasy średniej. Kolejnymi korzyściami z zamknięcia akumulatorów pod nogami są obniżony środek ciężkości oraz lepsze rozłożenie masy. Oba te czynniki mają kapitalne znaczenie dla właściwości jezdnych.

Suzuki eVX przestronne we wnętrzu, a jaki zasięg i akumulator?

Suzuki w Tokio pierwszy raz odsłoni też stylistykę wnętrza eVX. Wreszcie najważniejsze, czyli napęd – tu Japończycy nie są zbyt wylewni. Wiadomo, że eXV skrywa układ 4x4 z elektronicznym sterowaniem oraz zespół akumulatorów umożliwiający przejechanie do 500 km na jednym ładowaniu.

Suzuki eVX, kiedy w Polsce i jaka cena?

Suzuki eVX w wersji produkcyjnej wjedzie na rynki całego świata w 2025 roku. Wcześniej poznamy szczegółowe dane techniczne, koszty i wyposażenie. Nieoficjalnie mówi się o cenie startującej z poziomu 160 tys. zł. Za podobne pieniądze jest sprzedana Mazda MX-30 z zasięgiem ok. 200 km.

Suzuki eVX - dane techniczne, wymiary, napęd, zasięg

Suzuki eVX Pierwszy SUV EV japońskiej marki Długość 4300 mm Szerokość 1800 mm Wysokość 1600 mm Napęd elektryczny 4x4 Zasięg 500 km

Suzuki zmienia styl, tak wygląda nowy Swift

Suzuki Swift nowej generacji to kolejna premiera japońskiego producenta. Samochód stylistycznie różni się od obecnego wcielenia. Co prawda zachowuje znane proporcje z kabiną mocno przesunięta do tyłu, ale wydaje się niższy i szerszy. Jakby pewniej stał na drodze. Maska silnika jest teraz bardziej wybrzuszona i zachodzi głęboko na przednie. Lakierowany na czarno wlot powietrza do chłodnicy został zmniejszony. Także reflektory zyskały nowocześniejszy układ. Tylne klamki przeniesiono ze słupka C w tradycyjne miejsce – na poszycie drzwi pod szybą. Dwubarwne nadwozie i czarne lusterka zewnętrzne jeszcze bardziej odróżniają nowego Swifta od poprzednika.

Nowy Swift to rewolucja kabinie. Jakie wyposażnie?

Pod względem systemów bezpieczeństwa nowy Swift także będzie na czasie. Lista wyposażenia obejmuje m.in. system unikania kolizji DSBS II, adaptacyjne światła drogowe AHS-Adaptive High Beam System czy układ monitorowania kierowcy DMS-Driver Monitoring System. W kabinie rewolucja. Ze zdjęć, które wyciekły w Japonii wiadomo, że ekran dotykowy stacji multimedialnej ustawiono wysoko na szczycie deski rozdzielczej. Obecnie wyświetlacz jest pod wlotami nawiewu. Znikną tez masywne pokrętła sterowania klimatyzacją.

Suzuki Swift 2024 - silnik benzynowy 1.2 z układem miękkiej hybrydy

Wreszcie napęd. Nowy Swift ma utrzymać przystępny poziom cenowy, z którego słynie Suzuki. Stąd można spodziewać się, że producent postawi na unowocześniony układ mild hybrid 12V SHVS w parze z ulepszonym silnikiem 1.2 DualJet. Takie zmodernizowane rozwiązanie ma godzić dynamiczne osiągi z umiarkowanym spalaniem. A pierwsze skrzypce w zespole gra jednostka benzynowa. Do wydajności zmodernizowanego zespołu mild hybrid ma też przysłużyć się akumulator litowo-jonowy o zwiększonej pojemności. Alternatywa dla pięciobiegowej skrzyni manualnej będzie bezstopniowy automat CVT.

Suzuki Swift nowej generacji - kiedy cena w Polsce?

Suzuki Swift nowej generacji w sprzedaży ma pojawić się w 2024 roku. Cena? Dziś najtańszy Swift kosztuje od 67 400 zł. Wyższy pułap cenowy w przypadku następcy nie powinien nikogo dziwić.

Suzuki eWX, czyli crossover o 3,4 m długości

Suzuki eWX to drugi elektryczny model Japończyków. Futurystyczny crossover ma 3,4 m długości (szerokość 1475 mm/wysokość 1620 mm), ale wyjątkowo przestronną kabinę. Na jednym ładowaniu ma przejechać 230 km.

Auta sprytne jak Suzuki

Rozwiązania samochodów Suzuki Spacia Concept i Spacia Custom Concept reprezentują segment kei carów (najpopularniejszych w Japonii małych aut). Wysokie nadwozie, niska podłoga i przestronna kabina pasażerska sprawiają, że oba modele są niezwykle praktyczne. Mają uczynić życie przyjemniejszym i jeszcze bardziej wygodnym. Innowacją jest m.in. multi use flap, czyli wstawka w przednich fotelach poprawiająca funkcjonalność tylnej części kabiny.

Suzuki Burgman Hydrogen, czyli skuter z silnikiem spalinowym na wodór

Wśród premier pojawi się także Suzuki Burgman Hydrogen. Skuter nie wykorzystuje technologii ogniw paliwowych, jak ma to miejsce w samochodach, gdzie wodór reaguje z tlenem, tworząc energię elektryczną do napędzania silnika EV (jedynym produktem ubocznym jest czysta woda). Wodorowy Burgman korzysta z silnika spalinowego, który zamiast benzyny spala wodór. Podobne rozwiązanie Toyota testuje w silnikach samochodów, m.in. Corolla na wodór startuje w japońskiej serii wyścigowej.

Fani łodzi docenią wizję elektrycznego silnika zaburtowego e-outboard concept.