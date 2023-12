Suzuki Jimny 5d wjeżdża do Polski za sprawą prywatnego importera Iconic Motors

Suzuki Jimny w czasach wymuskanych SUV-ów jest ostatnim samurajem motoryzacji. To jeden z niewielu prawdziwych samochodów terenowych – zbudowany na ramie nośnej typu drabinowego, wyposażony w reduktor i sztywne mosty, a przy tym nieduży, lekki i zwinny. Przez fanów off-roadu ceniony za niezwykłą dzielność na bezdrożach oraz bezawaryjność.

Przypominamy, że pierwszy Jimny pojawił się wiosną 1970 roku. A największą popularność zdobyła trzecia generacja tego modelu pokazana w 1997 roku i produkowana z modyfikacjami przez ponad 20 lat. Wreszcie w 2018 roku na rynek wjechał Jimny czwartej generacji, który z miejsca stał się w Polsce hitem. Kierowcy oczekiwali w długich kolejkach. Doszło nawet do tego, że nowe auta stały się przedmiotem spekulacji – na rynku wtórnym osiągały ceny wyższe niż w oficjalnym cenniku producenta. Po drodze na rynek weszła dwuosobowa wersja z ciężarową homologacją N1 i tylko taka jest oferowana przez Suzuki Motor Poland. Teraz jednak okazuje się, że fani tego japońskiego auta będą mieli szerszy wybór.

Nowe Suzuki Jimny 5d dostępne już w pierwszym kwartale 2024 roku

Firma Iconic Motors należąca do warszawskiej grupy POLMOTOR właśnie wprowadza do swojej oferty Suzuki Jimny 5d. Większy model stanie się alternatywą dla klasycznej osobowej odmiany 3d.

– 5-drzwiowe Suzuki Jimny będzie można zakupić w Polsce. Auta będzie można obejrzeć w naszym salonie samochodowym w pierwszym kwartale 2024 roku – powiedziała dziennik.pl Karolina Mościcka z Iconic Motors.

Suzuki Jimny 5d różni się nie tylko wymiarami, jaka pojemność bagażnika?

Suzuki Jimny 5d powstał na rozciągniętej ramie nośnej z poprzecznym wzmocnieniem po środku. Pięciodrzwiowy model od przedniego zderzaka do końca pokrywy koła zapasowego ma niemal 4 m, czyli jest o 25 cm dłuższy od wariantu trzydrzwiowego. Rozstaw osi zwiększono do 2590 mm - przybyło 34 cm wobec krótkiego Jimny.

Dodatkowe centymetry przekuto na lepszą przestronność z tyłu – wreszcie pasażerowie nie muszą podkurczać nóg. Bagażnik przy komplecie podróżnych zapewnia 211 l pojemności (Jimny 3d w wersji osobowej gwarantuje 85 l). Złożenie kanapy powiększa kufer do 332 l (do dolnej linii okien). Maksymalnie bagażnik pomieści 1113 l, to o 283 l lepiej niż osobowy model 3d.

Suzuki Jimny 5d, czyli napęd 4x4, prześwit oraz dzielność w terenie

Nowy Jimny 5d przez wydłużenie nadwozia i szerszy rozstaw osi delikatnie stracił na dzielności terenowej. W efekcie kąt natarcia to 36 stopni (o 1 mniej w porównaniu do 3d), rampowy 24 st. (-4), a zejścia 47 st. (-2). Prześwit bez zmian, czyli 210 mm. Poza tym na wzór krótszego brata ma dwa sztywne mosty, prosty napęd z reduktorem jak klasyczne auta 4x4 czy pikapy i przekładnię śrubową w układzie kierowniczym (zastosowano wspomaganie elektryczne).

Przy wspinaczce i zjeździe ze stromego zbocza rękę podadzą systemy wspomagania zjazdu i ruszania pod górę. Gdy tylko dwa koła po przekątnej z jakichś powodów utracą przyczepność wówczas specjalny układ automatycznie je wyhamuje, a moment obrotowy trafiał do tych z lepszą trakcją.

Suzuki Jimny 5d z silnikiem benzynowym 1.5 i dwie skrzynie biegów do wyboru

Nowy Jimny 5d pod kanciastą klapą skrywa wolnossący silnik benzynowy 1.5/104 KM. Zamiast seryjnej pięciobiegowej skrzyni manualnej można zamówić czterobiegowy automat.

Suzuki Jimny 5d - cena i wyposażenie

Suzuki Jimny 5d w wersji GL ze skrzynią manualną kosztuje od 163 900 zł (skrzynia automatyczna podnosi cenę o 6 tys. zł). Samochód w wyposażeniu seryjnym zapewnia m.in. przednie poduszki powietrzne, reflektory halogenowe, lusterka zewnętrzne z elektryczną regulacją, elektrycznie sterowane przednie szyby, centralny zamek, klimatyzację manualną, stację multimedialną z 7-calowym ekranem i kamerą cofania, tylne czujnik parkowania, ABS, ESP, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, kontrola zjazdu ze wzniesienia, wspomaganie hamowania.

Bogatszy Suzuki Jimny 5d GLX wymaga przynajmniej 186 900 zł (auto z automatem jest droższe o 7 tys. zł). Taki model jest lepszy m.in o światła LED, klamki i lusterka w kolorze nadwozia, kierownicę pokrytą skórą, stację multimedialną z 9-calowym wyświetlaczem i kamerą cofania, alarm, klimatyzację automatyczną, tempomat, boczne poduszki powietrzne z przodu oraz kurtyny.

W ofercie jest też klasyczny Suzuki Jimny 3d GL ze skrzynią automatyczną, który kosztuje od 159 900 zł (GLX – 169 900 zł). Dwuosobowy Jimny Pro (z homologacją N1) w oficjalnej sieci japońskiej marki kosztuje od 110 900 zł.

