Problem z systemem eCall dotyczy niemal 20 tys. egzemplarzy i obejmuje zarówno modele Toyoty, jak i Lexusa (pełna lista poniżej). Chodzi o samochody wyprodukowane w kilku krajach: to RPA, Czechy, Francja, Japonia, Turcja, USA i Wielka Brytania. Roczniki? W zależności od modelu– od 2020 do 2023 r.

Reklama

Na czym dokładnie polega usterka? Otóż osoba znajdująca się w pojeździe nie zostanie poinformowana o tym, że system nie jest w stanie nawiązać połączenia alarmowego. Czyli jeśli wjedziesz w drzewo, to nie czekaj na to, aż auto wezwie pomoc – na pogotowie będziesz musiał dzwonić sam. To ta zła wiadomość, ale jest i dobra. Otóż naprawa polega na tym, że urządzenia telematyczne (DCM) w aucie zostaną automatycznie zaktualizowane przez… SMS wysłany bezpośrednio do pojazdu. Nie będzie więc potrzeby jeździć do serwisów.

Kampania naprawcza w Toyocie i Lexusie: jakich modeli dotyczy? Jakie roczniki?

Kampanią naprawczą objęto w Polsce łącznie 19 291 samochodów. Jeśli chodzi o Lexusa, to są to następujące modele:

ES (okres produkcji: 12.01.2023-26.06.2023);

LS500/500H (okres produkcji: 10.02.2023-12.06.2023);

NX (okres produkcji: 16.11.2021-10.07.2023);

RX (okres produkcji: 20.12.2022-03.07.2023);

RZ (okres produkcji: 02.02.2023-29.06.2023);

UX (okres produkcji: 09.09.2022-06.07.2023).

Z kolei modele Toyoty dotknięte usterką to: