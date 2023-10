Reklama

Jesień, czyli w Polsce czas grzybobrania, powrotów do szkoły i na studia, ale także – przygotowań do zimy. I choć lato postanowiło w tym roku zostać u nas wyjątkowo długo, to wcale nie możemy wykluczyć tego, że już za kilka tygodni warunki pogodowe drastycznie się zmienią. I że z sandałów i krótkich spodenek płynnie przeskoczymy w płaszcze, czapki i kozaki. Zmotoryzowani często już rozmyślają już więc o skrobaniu szyb, ładowaniu akumulatorów i o wymianie opon na zimowe.

Ale w tym miejscu ważne zastrzeżenie: na rynku daje się zauważyć coraz większy odwrót od opon sezonowych na rzecz całorocznych. Niniejszy test zainteresuje więc głównie tych, którzy jednak wciąż stawiają – z różnych względów – na dwa komplety opon. I tych, którzy do tej pory jeździli na wielosezonówkach, ale z jakichś powodów mogą być nimi rozczarowani.

Test opon zimowych 2023: ADAC zbadał 32 modele

A zatem, jak wygląda najnowszy test ADAC w liczbach? Eksperci wzięli pod lupę łącznie 32 modele opon w dwóch popularnych rozmiarach: 205/60 R16 i 225/45 R17. Dla obu przewidziano osobne klasyfikacje, do obu grup wybrano też nieco inne modele. W jednej z nich znalazł się też produkt polskiej marki – Kormoran. Wynik? Tak słaby, że PR-owcy polskiego brandu zapewne chcieliby o nim zapomnieć... To zaskakujące o tyle, że już nieraz opony z logo naszych producentów wypadały w ADAC-u bardzo poprawnie (np. Dębica).

Ale do Kormorana jeszcze wrócimy. Pierwszy z dwóch testowanych rozmiarów opon często stosowany jest w małych i średnich SUV-ach oraz crossoverach (np. Dacia Sandero Stepway, Kia XCeed, Opel Crossland), z kolei gumy 225/45 R17 często znajdują zastosowanie m.in. w segmentach C oraz D (kompakty i klasa średnia).

Na ocenę końcową – tak jak to miało miejsce już w przypadku ostatniego testu opon letnich – składają się dwie duże podkategorie: bezpieczeństwo jazdy i szeroko pojęty wpływ danej opony na otaczające nas środowisko (m.in. prognozowana trwałość). Uwaga: w tabelach zastosowano niemiecki system ocen, a więc im niższa, tym lepiej. Warto zauważyć, że żadna z testowanych opon nie dostała oceny bardzo dobrej – najlepsi musieli zadowolić się jedynie notą dobrą.

Test opon zimowych 2023: najlepsze i najgorsze modele w rozmiarze 205/60 R16

Na pierwszy ogień – opony 205/60 R16. Spośród wszystkich 16 kandydatów, jedynie 7 opon uzyskało ocenę dobrą. 7 kolejnych uzyskało wyniki zadowalające, test oblały zaś dwa modele:Lassa Snoways 4 (wtopa na śniegu i lodzie) oraz Austone Athena SP-901 (fatalne rezultaty na mokrej i suchej nawierzchni).

marka/model ocena końcowa bezpieczeństwo środowisko Dunlop Winter Sport 5 2,2 (dobra) 2,1 2,3 Michelin Alpin 6 2,2 (dobra) 2,3 2,0 Goodyear UltraGrip 9+ 2,3 (dobra) 2,3 2,4 Continental WinterContact TS 870 P 2,4 (dobra) 2,3 2,5 Hankook Winter i*cept RS3 2,4 (dobra) 2,2 2,8 Bridgestone Blizzak LM 005 2,4 (dobra) 2,1 3,1 Firestone WINTERHAWK 4 2,5 (dobra) 2,3 3,0 BFGoodrich G-Force Winter 2 2,6 (zadowalająca) 2,7 2,4 Fulda Kristall Control HP 2 2,6 (zadowalająca) 2,9 2,0

marka/model ocena końcowa bezpieczeństwo środowisko Kleber Krisalp HP3 2,8 (zadowalająca) 3,0 2,4 Falken Eurowinter HS02 3,0 (zadowalająca) 3,1 2,7 Barum Polaris 5 3,1 (zadowalająca) 3,4 2,3 Vredestein Wintrac 3,1 (zadowalająca) 3,4 2,4 Uniroyal WinterExpert 3,2 (zadowalająca) 3,3 2,9 Lassa Snoways 4 5,2 (niedostateczna) 5,2 2,7 Austone Athena SP-901 5,3 (niedostateczna) 5,3 3,1

Test opon zimowych 2023: najlepsze i najgorsze modele w rozmiarze 225/45 R17

Z kolei wśród testowanych opon 17-calowych, cztery modele uzyskały rekomendację ADAC, 11 wypadło zadowalająco, zaś test z przytupem oblał "nasz" Kormoran – jedyny zawodnik z całej stawki z oceną niedostateczną. Powód? Bardzo słabe wyniki na suchej i mokrej nawierzchni. Na pocieszenie – dużo lepiej poszło na śniegu i lodzie. Więc jeśli mieszkacie na polskim biegunie zimna, to w sumie... czemu nie?! Tylko pamiętajcie o tym, żeby jednak zdjąć nogę z gazu, gdy śniegi jednak zejdą.

Dla jasności: w testowanej oponie polska jest tylko nazwa. Komplet uczestniczący w teście został wyprodukowany w Serbii, zaś sama marka od dawna wchodzi w skład Grupy Michelin.

marka/model ocena końcowa bezpieczeństwo środowisko Continental WinterContact TS 870 2,0 (dobra) 2,0 2,0 Michelin Alpin 6 2,2 (dobra) 2,3 1,8 Goodyear UltraGrip Perf. + 2,2 (dobra) 2,3 2,1 Dunlop Winter Sport 5 2,4 (dobra) 2,6 1,8 Vredestein Wintrac Pro 2,6 (zadowalająca) 2,7 2,3 Semperit Speed Grip 5 2,6 (zadowalająca) 2,8 2,1 Hankook Winter i*cept RS3 2,6 (zadowalająca) 2,7 2,4 Giti GitiWinter W2 2,7 (zadowalająca) 2,6 2,9 Kumho WINTERCRAFT WP52 2,7 (zadowalająca) 2,7 2,8