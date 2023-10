Reklama

Ford Transit Courier - cena w Polsce

Klienci w Polsce mogą już zamawiać Forda Transita Couriera. Mały dostawczak wjechał na rynek z pełną gamą silników i przyzwoitym wyposażeniem. Ile kosztuje najtańsza odmiana i jaką jednostkę napędową znajdziemy pod maską?

Reklama

Ceny auta w bazowej wersji wyposażenia Trend zaczynają się od 81 750 zł netto (100 552 zł brutto). Za tę cenę możemy kupić auto z silnikiem 1.0 EcoBoost o mocy 100 KM i manualną, 6-biegową przekładnią. Wśród dostępnych opcji jest też mocniejszy benzynowy EcoBoost (125 KM) i diesel EcoBlue o mocy 100 KM. Mocniejszy benzyniak jest oferowany również z 7-biegowym automatem.

Ford Transit Courier - wyposażenie

Każdy Transit Courier ma w standardzie m.in. elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne, tylne czujniki parkowania, tempomat, inteligentny ogranicznik prędkości, cyfrowy zestaw wskaźników, 8-calowy dotykowy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego SYNC 4 czy bezprzewodową obsługę Apple CarPlay i Android Auto. W standardzie znajduje się również całkiem spory pakiet systemów asystujących kierowcy, który zawiera m.in. system zapobiegania kolizjom Pre-Collision Assist, system monitorowania koncentracji kierowcy, system kontroli pasa ruchu czy system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości.

Ford Transit Courier Limited

W wersji Limited znajduje się dodatkowo automatyczna klimatyzacja EATC, automatyczne wycieraczki przednie z czujnikiem deszczu, koło kierownicy i uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony materiałem Sensico (rodzaj tworzywa, które zastępuje skórę), przednie i tylne czujniki parkowania czy kamera cofania. Ceny wersji Limited startują od 88 950 zł netto.

Ford Transit Courier Active

Wersja Active nowego Transita Couriera w porównaniu do wyposażenia Trend wyróżnia się automatycznymi wycieraczkami przednimi z czujnikiem deszczu, kamerą cofania czy kołem kierownicy i uchwytem dźwigni zmiany biegów wykończonymi materiałem Sensico. Jako jedyna w standardzie posiada także relingi dachowe, a jej cena wynosi minimum 91 350 zł netto.

Długa lista opcji

Jakie elementy znajdują się na liście wyposażenia opcjonalnego? Nowego Forda można wyposażyć m.in. w system nawigacji, światła do jazdy dziennej w technologii LED, podgrzewane przednie fotele, podgrzewaną kierownicę czy podgrzewaną przednią szybę Quickclear. Wśród elementów wymagających dopłaty znalazł się także składany fotel pasażera, który pozwala wydłużyć przestrzeń załadunkową. Jeśli chodzi o dodatkowe systemy asystujące kierowcy, jako opcja dostępne są m.in. adaptacyjny tempomat, funkcja automatycznego hamowania podczas cofania czy system monitorowania martwego pola w lusterkach.

Do oferty dołączy również elektryk - E-Transit Courier

Pod koniec 2024 roku do produkcji wejdzie także w pełni elektryczna odmiana modelu. Ford E-Transit Courier został zaprezentowany wraz z odmianą spalinową. Będzie to najmocniejszy wariant w gamie - jego silnik elektryczny będzie miał moc 136 KM. Ford zapowiada również maksymalną moc ładowania na poziomie 100 kW - ma to umożliwić ładowanie do poziomu 80 procent w czasie poniżej 35 minut.