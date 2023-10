Reklama

Włoskie V6 uratowane. Norma Euro 7

To dobra wiadomość dla miłośników rasowego brzmienia i doskonałych osiągów. Jak potwierdził szef marki Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, jednostka 2.9 V6 pozostanie w ofercie i doczeka się zastosowania w innych nowych modelach producenta. Wszystko dzięki złagodzeniu planowanych norm emisji Euro 7.

Reklama

Norma Euro 7 łagodniejsza niż planowano

Przypomnijmy, skąd tak właściwie wziął się nagły zwrot akcji w sprawie normy Euro 7. Przewidywała ona bowiem zaostrzenie przepisów dotyczących emisji spalin i zmusiłaby producentów do gigantycznych inwestycji. Oznaczałoby to dalszy wzrost cen samochodów spalinowych, na co nie chciały zgodzić się niektóre kraje członkowskie. W niezbyt entuzjastycznym tonie o planowanych zmianach wypowiadali się również szefowie europejskich koncernów. Carlos Tavares stojący na czele Stellantisu twierdził, że nowa norma mocno podniesie ceny małych aut, a Luca de Meo - prezes Renault stwierdził, że Euro 7 przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego i spowolni prace nad rozwojem elektromobilności.

W Komisji Europejskiej głos miały jednak państwa członkowskie. Obiekcje "niepokornej ósemki", w której znalazła się również Polska, sprawiły, że 25 września unijni urzędnicy podjęli decyzję o złagodzeniu planowanych restrykcji. To dobra wiadomość dla portfeli kierowców - auta dalej będą co prawda drożeć, ale jeden z czynników windujących ceny został póki co zażegnany. Nim nadejdzie rok 2035, a wraz z nim planowany koniec sprzedaży konwencjonalnie napędzanych aut w Europie, możemy się więc cieszyć m.in. z aut tak wyjątkowych, jak modele Alfa Romeo napędzane 2.9-litrowym V6.

Alfa Romeo ma ambitne plany. V6 pozostaje w grze

Korzystny obrót spraw oznacza, że fani włoskiego V6 mają na co czekać. Jak donosi portal Autocar, prezes marki zapowiedział, że obok 510-konnych Stelvio Quadrifoglio i Giulii Quadrifoglio pojawią się nowe modele wykorzystujące widlasty, turbodoładowany silnik. Ma on być stosowany również po 2025 roku - nawet gdy norma Euro 7 zacznie obowiązywać, w ofercie marki będą obecne auta z V6 pod maską. Niedawno światło dzienne ujrzała również Alfa Romeo 33 Stradale - kolekcjonerski, sportowy samochód napędzany 3-litrowym (a więc nieco rozwierconym) wariantem obecnie stosowanej jednostki V6. Bliskim krewnym tego motoru jest również Nettuno - 3-litrowe V6, które możemy znaleźć w modelach Maserati.