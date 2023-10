Reklama

Nowe BMW dla ITD, to nieoznakowane radiowozy z ulepszonym wideorejestratorem Videorapid 2A

Jedenaście z 22 nieoznakowanych BMW 330i xDrive wyposażonych w ulepszone wideorejetratory Videorapid 2A polskiej firmy ZURAD właśnie powiększa flotę aut wykorzystywanych przez ITD do kontroli kierowców. Tym samym Inspekcja jest pierwszą w Polsce służbą, która wykorzystuje te zmodyfikowane przyrządy i jednocześnie dysponuje sprzętem nowocześniejszym niż policyjne grupy SPEED. Jakie są różnice? Sprawdziliśmy w siedzibie CANARD i już wiemy, że kierowcy mogą sobie darować kwestionowanie pomiaru…

– Urządzenia Videorapid 2A w najnowszej odsłonie uzyskały wymagane w Polsce zatwierdzenie typu ZT 24/2023 i zostały dopuszczone przez Główny Urząd Miar do wykonywania pomiarów prędkości – powiedział dziennik.pl Sylwester Kaczmarczyk z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

11 nieoznakowanych BMW już na polskich drogach. Kierowców już łapie sprzęt lepszy niż policji

Radiowozy BMW już pracują na polskich drogach. Po jednym aucie otrzymały wszystkie z 10 delegatur GITD oraz CANARD w Warszawie. Niemieckie auta dołączyły do 29 nieoznakowanych samochodów wyposażonych w czeskie urządzenia rejestrujące Ramet AD9C (Ford Mondeo i Focus, Volkswagen Passat oraz Peugeot Partner).

– Nieoznakowane auta są wykorzystywane do czynności kontrolnych prowadzonych na niebezpiecznych odcinkach dróg, w miejscach gdzie nie ma możliwości posadowienia stacjonarnych urządzeń rejestrujących, a także są kierowane na odcinki dróg wskazywane przez lokalne społeczności, jako zagrożone wystąpieniem niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – wyjaśnił Kaczmarczyk.

Dwie kamery nagrywają wykroczenia kierowców

Każdy z 11 radiowozów BMW jest w ciemno-niebieskim kolorze i każdy skrywa najnowsze wcielenie wideorejestratora Videorapid 2A. Wykroczenia kierowców nagrywają dwie kamery – przednia zamocowana na środku kokpitu oraz tylna od strony kierowcy. Kamerami pokładowymi, "nagrywarką", sygnalizacją świetlną i dźwiękową oraz automatyczną tablicą za tylną szybą steruje przy pomocy przewodowego pilota inspektor, który siedzi obok kierowcy radiowozu.

Sam wideorejestrator (fachowo: prędkościomierz kontrolny) poza uwiecznianiem obrazu, liczy czas przejazdu nieoznakowanego BMW ITD i długość odcinka drogi. Na tej postawie wyliczana jest średnia prędkość, jednak nie nagrywanego auta, a radiowozu. Taka metoda wymaga od inspektora utrzymywania stałej odległości na początku i na końcu odcinka pomiarowego.

Przy czym w przypadku policyjnych pomiarów zdarzało się, że kierowcy kwestionowali pomiar. Kiedy samochód drogówki zbliża się do nagrywanego auta, wówczas prędkość zostaje zawyżona. Wideorejestrator nie sprawdza, czy policjant zachowywał stały dystans i w efekcie "zmierzona" prędkość może być zafałszowana. W przypadku błędnego pomiaru trzeba wskazać, że na początku i na końcu odcinka pomiarowego policyjny radiowóz nie znajdował się w takiej samej odległości od ściganego pojazdu.

Nowe wideorejestratory w BMW ITD lepsze niż w radiowozach policji. Nie zakwestionujesz pomiaru…

Nowy sprzęt ITD ma pod tym względem przewagę nad policyjnym – zyskał innowację szczególnie ważną z punktu widzenia kontrolowanych kierowców. Zmodernizowany Videorapid 2A wyświetla na ekranie specjalną białą ramkę pomocniczą, która obejmuje namierzany samochód. Inspektor z pulpitu może ją włączyć i kursorami ustawić wielkość obrysu. Identyczny rozmiar pojazdu/ramki na początku i na końcu pomiaru to potwierdzenie prawidłowości przeprowadzonej kontroli – radiowóz ITD przez cały czas utrzymał jednakową odległość, czyli także prędkość. W trakcie pomiaru urządzenie blokuje możliwość zmiany nastawionych parametrów, inspektor nie może już operować np. zoomem kamery. Podobne rozwiązania są stosowane w innych tego typu urządzeń na świecie m.in. w Niemczech. Na tym jednak nie koniec…

– Urządzenie zawiera w sobie również szereg nowych zabezpieczeń na poziomie oprogramowania, jak również odpowiednie zabezpieczenie m.in. interfejsów gniazd i szereg innych zabezpieczeń mających na celu jeszcze lepsze zabezpieczenie urządzenia, w tym umieszczonych nagrań przed nieuprawnionym do nich dostępem – powiedział dziennik.pl Sebastian Margalski z firmy ZURAD.

Co istotne, zmiana opon letnich na zimowe (i odwrotnie), zmiana ciśnienia, zmiana wagi auta nie wpływają na dokładność pomiaru. Jedynie po wymianie kół (opon) na inny rozmiar producent wideorejestratora wymaga przeprowadzenia pionowej legalizacji urządzenia na pokładzie zmodyfikowanego radiowozu.

Dwa dyski pamięci gromadzą nagrane wykroczenia, materiał jest szyfrowany

Na pokładzie BMW są dwa dyski, na których są magazynowane nagrania z wykroczeniami. Zabezpieczenie przed wykasowaniem pomyślano w ten sposób, że dopiero zgranie danych z dysku przenośnego pozwala na wyczyszczenie informacji zawartych na drugim urządzeniu. Zgromadzony materiał jest zaszyfrowany, nie ma możliwości jego odczytu bez dedykowanego oprogramowania i kluczy zabezpieczeń. Na dyskach zapisywana jest pełna historia dotycząca zgromadzonego materiału, kiedy filmy zostały zgrane, usunięte itp. Urządzenie przed każdym uruchomieniem wykonuje "samodiagnostykę", sprawdza czy ważna jest legalizacja, w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości uniemożliwia rejestrację wykroczeń.

– Dzięki wprowadzonym poprawkom przyrząd spełnia aktualne wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, a także szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów – podkreślił Margalski.

Będzie 22 nowych nieoznakowanych BMW dla inspektorów ITD

Jak usłyszeliśmy w CANARD kierowcy są zaskoczeni nowymi radiowozami BMW w służbie ITD. A już niebawem takich nieoznakowanych aut będzie więcej. – Drugi etap dostaw pojazdów jest jeszcze realizowany. Zgodnie z zawartą umową, do 4 listopada 2023 r., wykonawca ma dostarczyć 22 pojazdy marki BMW – powiedział nam Kaczmarczyk z GITD.

W przypadku drugiej puli każdy z 22 radiowozów BMW 330i xDrive zostanie wyposażony w laserowy miernik LTI 20/20 Trucam II z wideorejestracją. To nie jest pomyłka – z takiego sprzętu korzysta polska policja drogowa.

Nowa dostawa BMW z laserowymi miernikami LTI 20/20 Trucam II z wiedorejestracją. To nie jest pomyłka

– W przyszłości nie wykluczamy doposażenia pojazdów w urządzenia umożliwiające wykonanie dynamicznych pomiarów – zapowiedział nasz rozmówca. Do tego czasu inspektorzy ITD będą parkować BMW przy drodze i za pomocą laserowego miernika LTI 20/20 Trucam II z ręki kontrolować prędkość kierowców. Czyli tak, jak robi to drogówka. To oznacza więcej ujawnionych wykroczeń i więcej mandatów. Wzrośnie też ryzyko utraty prawa jazdy.

BMW 330i xDrive jako nieoznakowany radiowóz ITD, co to za samochód?

BMW 330i xDrive skrywa pod maską silnik benzynowy 2.0 TwinPower Turbo o mocy 245 KM (400 Nm). Trakcji dopilnuje napęd 4x4. Jednostka współpracuje z 8 stopniową skrzynią Steptronic. Tak uzbrojony nieoznakowany radiowóz ITD od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,7 sekundy. Prędkość maksymalna to 250 km/h.

BMW 330i xDrive dla ITD, jakie przyspieszenie, silnik i wyposażenie?

Wyposażenie standardowe BMW 330i xDrive obejmuje m.in. ostrzeganie przed kolizją czołową z uruchomieniem hamulców (oprócz pojazdów i pieszych wykrywa również rowerzystów), regulator prędkości z funkcją hamowania, wskazanie ograniczeń prędkości i zakazów wyprzedzania, ręcznego asystenta ograniczeń prędkości oraz ostrzeganie przed opuszczeniem pasa ruchu z naprowadzaniem na pas. Opcjonalnie dostępne są m.in. ostrzeganie przy zmianie pasa ruchu, system asystujący kierowcy Professional, który obejmuje asystenta kierowania i prowadzenia po pasie ruchu oraz aktywny regulator prędkości z funkcją Stop&Go, automatycznego asystenta ograniczeń prędkości, regulację według przebiegu trasy i rozpoznawanie sygnalizacji świetlnej.