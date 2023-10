Samochód używany - tanieją hybrydy

Kupujący samochody używane mieli w sierpniu większy wybór niż w lipcu, ponieważ liczba ofert sprzedaży wzrosła o 6176 samochodów i wyniosła 200 058. Niestety, wzrosły także mediany cen aut używanych. Co ciekawe, z tej tendencji wyłamały się hybrydy: liczba ofert co prawda też poszła do góry, ale mediana cen samochodów hybrydowych spadła o niemal 2000 zł.

Według miesięcznego raportu AAA Auto, w sierpniu na rynku wtórnym ogłoszono do sprzedaży 4210 aut z napędem hybrydowym, czyli o 605 samochodów więcej niż w lipcu. Mediana ceny aut hybrydowych spadła w porównaniu z lipcem o 1950 zł – z 109 850 zł do 107 900 zł. Dla porównania, w tym samym okresie czasu mediana ceny diesli wzrosła o 1000 zł, a aut benzynowych – o 1901 zł.

Najtańsze samochody hybrydowe na rynku. Sprawdź, które

Z raportu wynika, że najtańszym autem hybrydowym w sierpniu i wrześniu była Honda Civic – mediana ceny tego modelu wyniosła 22 900 zł. Mediany cen najbardziej popularnych w Polsce aut hybrydowych Toyoty wynosiły: Prius – 39 900 zł, Corolla – 55 569 zł, a Yaris – 63 500 zł.

