Jak podaje w swoim raporcie AAA Auto, początek jesiennego szczytu sprzedaży na rynku samochodów używanych przyniósł spadek ofert w stosunku do sierpnia o niecałe 1000 aut – z 200 058 do 199 112 sztuk, a mediana ceny pozostała na tym samym poziomie i wyniosła 32 900 zł. We wrześniu nadal utrzymywał się nieznaczny trend spadkowy mediany przebiegu (176 620 wobec 177 000 km w sierpniu) oraz mediany wieku samochodów używanych (11,6 wobec 11,7 roku w sierpniu).

Reklama

– Na rynku wtórnym wciąż jest mniej samochodów używanych niż w poprzednich latach. Dwa lata temu we wrześniu w Polsce pojawiło się223 045 ofert sprzedaży aut używanych, a w 2020 roku było ich aż 259 903, czyli o niemal 61 000 aut więcej niż obecnie. Po gwałtownym wzroście cen w latach 2021-22, teraz mamy do czynienia ze stabilizacją, mimo, że wciąż spada import aut używanych a czas oczekiwania na nowe samochody jest wydłużony – powiedziała Karolina Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu Aures Holdings, operatora międzynarodowej sieci komisów AAA Auto.

Najpopularniejsze auta używane w Polsce? Nie uwierzycie…

Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż na rynku wtórnym we wrześniu 2023 r. był Opel Astra – 5453 oferty, na drugim miejscu znalazł się Volkswagen Golf – 4346 ofert, a na trzecim Audi A4 – 4345 ofert. Największa liczba ofert doytyczyła samochów z silnikami Diesla – 92 271 sztuk, na drugim miejscu znalazły się pojazdy z silinikami benzynowymi – 87 373 sztuki.

Reklama

Reklama

Auta używane w poszczególnych województwach: gdzie kupię najtaniej?

Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych we wrześniu 2023 roku pojawiło się w województwie mazowieckim – 38 871, a najmniej w województwie opolskim – 3385. Najdroższe samochody oferowano w województwie mazowieckim (mediana ceny: 40 000 zł), a najtańsze w województwie kujawsko-pomorskim (25 900 zł).

województwo liczba ofert (9/23) mediana ceny (zł) mediana przebiegu (km) mediana wieku (lata) Mazowieckie 38 871 40 000 166 797 10,2 Wielkopolskie 24 125 33 900 166 411 10,6 Śląskie 23 617 34 900 160 500 11,0 Małopolskie 16 832 34 826 167 000 11,3 Dolnośląskie 14 847 27 890 183 948 12,5 Pomorskie 12 182 32 500 187 000 11,8 Łódzkie 12 038 29 600 179 222 12,1 Kujawsko-pomorskie 8 861 25 900 188 000 13,0 Lubelskie 8 534 26 000 203 000 13,3