Pijany 14-latek zabrał samochód ojcu

Do sądu rodzinnego w Kłodzku trafi sprawa 14-letniego kierującego, który w stanie nietrzeźwości wybrał się na przejażdżkę samochodem ojca. Miał dużo szczęścia, że ta przygoda nie skończyła się tragedią. Pijany nastolatek wpadł w poślizg i wjechał autem do rzeki.

Nietrzeźwy nastolatek za kółkiem

Ta sytuacja postawiła na nogi liczne służby - policjanci z Kłodzka dostali bowiem zgłoszenie o samochodzie, który dachował i znalazł się w rzece. W zawiązku z obawą, że w pojeździe mogły znajdować się osoby, na miejsce zdarzenia wraz z policjantami przyjechało kilka jednostek straży pożarnej ze specjalistycznym sprzętem, m.in. dronem i pontonami. Niezwłocznie rozpoczęto sprawdzenie koryta rzeki. W międzyczasie, funkcjonariusze ustalili również kto podróżował samochodem.

14-letni kierowca wpadł w poślizg

Ustalenia mundurowych pozwoliły odtworzyć przebieg zdarzenia. Jak czytamy w informacji z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, 14 i 16-latek spożywali alkohol poza domem, gdy wpadli na pomysł przejażdżki. Pierwszy z nich, bez wiedzy ojca zabrał kluczyki od samochodu i wsiadł za kółko. Wygląda na to, że był bardzo pewny siebie - niedługo po tym, gdy ruszyli stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do zdarzenia. Samochód wpadł w poślizg, a następnie dachował i znalazł się w rzecze. Taka sytuacja jest wyjątkowo niebezpieczna - chłopcy, oprócz promili we krwi, mieli również masę szczęścia.

Pijani nastolatkowie odpowiedzą przed sądem

Dwaj młodzi uczestnicy zdarzenia nie odnieśli poważnych obrażeń, o własnych siłach wydostali się z pojazdu, a po wszystkim oddalili z miejsca zdarzenia. Policjanci badając okoliczności zdarzenia ustalili, że kierującym był nietrzeźwy 14-latek, a jego pasażer to 16-latek. Badanie zawartości alkoholu w organizmie wykazało, że kierujący miał 1,2 promila. Funkcjonariusze policji z Kłodzka tuż po zgromadzeniu materiału dowodowego przekażą sprawę do sądu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 14-latek będzie musiał ponieść konsekwencje swojego nieodpowiedzialnego postępowania.