Ciepły wrzesień, ładna pogoda, sobotnia noc – dobry moment na to, by spotkać się z innymi miłośnikami tuningu i szybkiej jazdy, prawda? Na pomysł spędzenia czasu w towarzystwie szybkich aut wpadła jednak także policja, więc mundurowi postanowili zajrzeć na imprezę odbywającą się we Wrocławiu. Efekt to mandaty na kilkadziesiąt tysięcy złotych, zatrzymania poszukiwanych osób i dowodów rejestracyjnych…

Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce rozpoczęli kontrolowanie kierowców i wszystkich innych osób naruszających przepisy ruchu drogowego. No i trochę tego było, bo w sumie policjanci sprawdzili blisko 480 pojazdów– wśród zatrzymanych był jeden kierujący w stanie nietrzeźwości oraz dwie osoby poszukiwane przez organy ścigania. Policjanci wystawili niemal 160 mandatów na łączną kwotę ponad 54 tysięcy złotych. Reklama Kontrole zakończyły się dla 69 użytkowników zmodyfikowanych pojazdów zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, a jeden z kierowców odpowie dodatkowo za cofanie lub inną ingerencję we wskazania licznika przebiegu w pojeździe mechanicznym. Nie tylko modyfikacje, ale i przekroczenia prędkości Reklama Jeden z patroli zatrzymał także kierowcę, który w obszarze zabudowanym przekroczył dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h. Teraz amator szybkiej jazdy przez 3 najbliższe miesiące drogę będzie obserwował z fotela pasażera. Policjanci przypominają, że droga publiczna to nie tor wyścigowy. Swoje umiejętności w doskonaleniu jazdy można ćwiczyć tylko i wyłącznie w odpowiednich miejscach, pod okiem fachowych instruktorów. Tego typu nocne działania nie są pierwszymi przeprowadzonymi na drogach stolicy Dolnego Śląska, a funkcjonariusze zapowiadają jednocześnie, że akcje będą kontynuowane w przyszłości. oprac. Piotr Wróbel