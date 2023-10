Reklama

Nissan tylko na prąd. To już za kilka lat

Nissan Leaf był jednym z pierwszych seryjnie produkowanych "poważnych" samochodów elektrycznych. Od czasu pierwszej generacji tego modelu wiele się zmieniło. Auta elektryczne nie są już ciekawostką, a japońska marka odlicza już dni do pełnej elektryfikacji swojej oferty w Europie. Klamka zapadła - od teraz każdy nowy model Nissana przeznaczony na rynek europejski będzie w 100% elektryczny!

Nissan Concept 20-23

Studyjny model Concept 20-23 to mały zwiastun przyszłości Nissana - ma być elektrycznie i autonomicznie. Oprócz intensywnych prac nad rozwojem baterii i silników elektrycznych, zespół badawczo-rozwojowy marki rozpoczyna serię badań nad autonomiczną jazdą w warunkach rzeczywistych. Projekt evolvAD przy wsparciu brytyjskiego rządu jest realizowany na drogach publicznych w strefach zamieszkania oraz poza miastami.

Zaprezentowany model jest więc okazją, by pochwalić się ambitnymi planami. Grafiki, które widzicie w tym tekście są jedynie komputerowymi renderami, choć gliniany model pokazujący stylistykę prototypu rzeczywiście powstał w skali 1:1 - został pokazany przed siedzibą Nissan Design Europe (NDE) z okazji 20‑lecia otwarcia pracowni projektowej marki w londyńskiej dzielnicy Paddington. Auto nie jest podobne do żadnego z obecnych w gamie modeli, choć z drugiej strony… Czy okrągłe światła nie każą przypuszczać, że geny Juke'a nieśmiało dają tu o sobie znać?

Nissan: koniec sprzedaży aut spalinowych w 2030 roku

Klienci z Europy, którzy chcieliby postawić w garażu nowego, napędzanego silnikiem spalinowym Nissana, mają na to jeszcze kilka lat. Jak czytamy w informacji prasowej, plan marki zakłada, że już w 2030 roku oferta na Starym Kontynencie będzie składać się tylko i wyłącznie z elektryków.

– Samochody elektryczne to optymalne rozwiązanie w zakresie mobilności. Ponad milion klientów już dołączyło do naszej podróży, czerpie radość z posiadania elektrycznego Nissana i nie żałuje podjętych decyzji. Samochody elektryczne zasilane energią ze źródeł odnawialnych to dla nas podstawowy sposób na osiągnięcie neutralności węglowej, która stanowi centralne założenie naszej wizji Ambition 2030. Do 2030 r. Nissan w Europie w pełni przestawi się na pojazdy elektryczne. Uważamy, że to korzystne posunięcie dla naszego biznesu, klientów i planety – powiedział Makoto Uchida, prezes i dyrektor generalny firmy Nissan.

Coraz większy popyt na auta elektryczne

Jak podaje Nissan, elektryfikacja europejskiego rynku samochodów elektrycznych postępuje błyskawicznie. W ciągu pięciu lat (2018–2022) sprzedaż pojazdów elektrycznych i zelektryfikowanych zwiększyła się z 5% do 44% całego rynku, przy wzroście z 1% do 12% dla aut z napędem wyłącznie elektrycznym. Obecnie na samochody elektryczne przypada 16% łącznej sprzedaży Nissana w Europie. Udział pojazdów zelektryfikowanych w całym miksie modeli wynosi 50%, ale w ciągu trzech lat powinien wzrosnąć do 98%.