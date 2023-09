Reklama

Inspektorzy ITD wykryli przemyt nielegalnych imigrantów

Patrol opolskiej Inspekcji Transportu Drogowego na obwodnicy Niemodlina zwrócił uwagę na samochód dostawczy z plandeką. Ich podejrzenia wzbudził jeden szczegół - ugięcie opon wskazywało na znaczne przeciążanie.

Reklama

Mundurowi postanowili sprawdzić przyczynę jazdy "na kapciu". Dostawczak został skierowany do punktu kontrolnego z miejscem do ważenia pojazdów.

Kierowcę busa zdradziło ugięcie opon

– Kierujący pojazdem – obywatel Polski, był zdenerwowany, nie miał przy sobie żadnych dokumentów poza umową użyczenia pojazdu. Kierowca przyznał się inspektorom, że ma zatrzymane prawo jazdy i podał dane umożliwiające weryfikację jego tożsamości – relacjonuje ITD.

Pod plandeką przewoził 43 nielegalnych imigrantów z Syrii (WIDEO)

Przed skierowaniem auta na wagi, jeden z inspektorów sprawdził, co znajduje się pod plandeką. W części załadunkowej pojazdu przystosowanego do przewozu towarów tłoczyło się 43 mężczyzn, w tym 5 nieletnich. Jechali ze Słowacji do Niemiec.

Syryjczycy w rękach polskiej Straży Granicznej i policji

Inspektorzy powiadomili Straż Graniczną i policję. Do czasu przyjazdu innych służb zabezpieczali pojazd. Ustalono, że cudzoziemcy przebywają na terenie RP nielegalnie. Mieli przy sobie jedynie dokumenty potwierdzające pobyt obywatela państwa trzeciego na terytorium Słowacji, z których wynika, że prawdopodobnie są to obywatele Syrii. Teraz sprawę prowadzą funkcjonariusze śląskiego oddziału Straży Granicznej oraz policjanci.