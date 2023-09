Reklama

BMW szykuje nowego SUV-a

Pogłoski o nowym modelu krążą już od pewnego czasu, a i staż dotychczasowej generacji BMW X2 wskazuje, że pora na następcę. Nieco bardziej zadziorny brat kompaktowej X1 szykuje się do debiutu, a marka udostępniła pierwsze zwiastuny, które rzucają nieco światła na drugą odsłonę X2.

Nowe BMW elektryczne i spalinowe

Bawarczycy zapowiadają tak naprawdę dwa nowe modele, bo na rynek niebawem wjedzie nowe X2 oraz elektryczne iX2. Możemy spodziewać się odmian spalinowych i hybrydowych, a bliskie pokrewieństwo z X1 (zastosowano tu platformę FAAR) to gwarancja co najwyżej 4-cylindrowych silników spalinowych. Gama jednostek napędowych będzie prawdopodobnie taka sama jak w X1. Jeśli te przypuszczenia się potwierdzą, pod maskę nowego X2 trafią 3 i 4-cylindrowe silniki benzynowe, 4-cylindrowy diesel i hybrydy plug-in oparte o spalinowy motor o pojemności 1.5. Moc układów napędowych wyniesie od 136 do 326 KM.

Podświetlany grill musi być

Zostawmy jednak na razie technikalia. Pierwsze zwiastuny w postaci wizualizacji przedniej części i krótkiego filmu prezentującego linię boczną auta zapowiadają, że samochód zyska sylwetkę nieco bardziej zbliżoną do większych modeli. Opadająca linia dachu przywodzi na myśl BMW X4. Kluczowe z wyróżników nowych modeli BMW widać z kolei na grafice przedstawiającej przód. LED-owe światła mają kształt podobny do tego znanego nowej serii 5, a wisienką na torcie jest podświetlany grill. Całość będzie z pewnością masywna i ostentacyjna - z pierwszych zapowiedzi jawi się więc budżetowa wersja modelu X6.

Nowe BMW X2 - kiedy premiera?

Rynkowy debiut modelu czeka nas już niebawem. Aktualnie, zamaskowane egzemplarze przemierzają jeszcze drogi w Europie, co wskazuje na to, że inżynierowie testują gotowe rozwiązania i wprowadzają ostatnie poprawki. Nowe X2 zrzuci kamuflaż prawdopodobnie w grudniu 2023 roku.