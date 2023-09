Porsche Taycan skradzione we Włoszech odnalazło się w Polsce

Reklama

Złodzieje połasili się na elektryka wartego około 460 tysięcy złotych. Elektryczne Porsche Taycan zostało skradzione we Włoszech, a kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie odnaleźli je w Polsce. Okazało się, że pojazd nie podzielił losu większości kradzionych aut i nie został rozmontowany do ostatniej śrubki. Zamiast tego, stał sobie spokojnie w jednym z salonów samochodowych na terenie powiatu krakowskiego.

Kryminalni wytypowali lokalizację kradzionego Porsche

Reklama

Pojazd odnalazł się 20 września. To właśnie wtedy policjanci z KPP w Krakowie udali się pod wytypowany adres. Na miejscu faktycznie czekał na nich szybki i drogi elektryk w nienaruszonym stanie.

Sprawdzenie w policyjnych bazach danych potwierdziło, że Porsche zostało skradzione z terenu Włoch. W sprawie przeprowadzono szereg czynności procesowych. Odzyskany samochód zostanie teraz zwrócony jego prawowitemu właścicielowi. Jak poinformowała w rozmowie z dziennik.pl komisarz Justyna Fil z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, śledczy pracują, by ustalić teraz wszystkie okoliczności tej sprawy, w tym także osoby mające związek z przestępstwem.

Skradziono Porsche Taycan. Co to za samochód?

Pierwszy elektryk Porsche jest coraz częstszym widokiem na drogach, ale obok tego samochodu wciąż trudno przejść obojętnie. Taycan to szybki, luksusowy sedan z mocnym i bezemisyjnym napędem. Nawet w najtańszej, bazowej wersji jest drogi (od 448 000 zł) i mocny (408 KM). Wartość opisywanego w tekście auta sugeruje, że była to co najmniej wersja 4S, a więc taka, która osiąga pierwszą setkę w 4 sekundy. Im drożej, tym mocniej i szybciej. Porsche Taycan GTS na sprint do 100 km/h potrzebuje 3,7 s, a topowy Taycan Turbo S (o mocy 761 KM) robi to w oszałamiające 2,8 s. Zasięg takiego elektrycznego Porsche zależny jest od wariantu i wielkości baterii, ale w podstawowej wersji, w cyklu mieszanym wynosi przynajmniej 354 km. Klienci, którzy zatęsknią za dźwiękiem silnika, mogą zdecydować się na opcję Electric Sport Sound, która podczas rozpędzania generuje skomponowany specjalnie na potrzeby tego modelu odgłos. Stanowi on coś pomiędzy dźwiękami znanymi z filmów sci-fi, a tymi, które kojarzymy z konwencjonalnie napędzanych modeli Porsche.