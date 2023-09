Reklama

Toyota GR Supra GT4 w bardzo limitowanej wersji

Tej Toyoty nie spotkacie na drodze. Mało tego, raczej nie zobaczycie jej też raczej na torze, bo GR Supra GT4 "100 Edition" jest autem do szpiku kości kolekcjonerskim. Ma ona uświetnić sukces wyścigowego wariantu Supry, który od 2020 roku święci triumfy m.in. w cyklu GT4 European Series. Toyota GAZOO Racing ma powody do radości.

Przypomnijmy - Toyota GR Supra GT4 to wprowadzony do produkcji w 2020 roku wyścigowy samochód z prawdziwego zdarzenia. Posiada on homologację zgodną z regulaminem klasy GT4, został wyposażony w dodatki aerodynamiczne optymalizujące przypływ powietrza i jest nieco mocniejsza od zwykłej GR Supry, przede wszystkim za sprawą modyfikacji jednostki sterującej silnika.

Toyota GR Supra GT4 "100 edition"

Limitowana Supra, która właśnie zadebiutowała nie została jednak opracowana z myślą o ściganiu. Ściśle limitowana, kolekcjonerska odsłona auta przeznaczona jest do jazdy na torach podczas imprez typu track day. Potrzeba jednak prawdziwego śmiałka, by zabrać jeden z trzech istniejących egzemplarzy na tor. Przyszłością każdej ze trzech sztuk jest najprawdopodobniej ciepły, suchy garaż.

Limitowana Supra - powstaną tylko 3 takie auta

Mamy więc do czynienia z kolekcjonerską wersją wyścigowej wersji sportowego auta. Taki opis robi wrażenie, prawda? Nie mniej efektowny jest kolor Plasma Orange, na który polakierowano nadwozie. Jak czytamy w informacji prasowej, kolekcjonerski samochód można rozpoznać po dodatkach takich jak poszerzony wlot powietrza w masce czy nowe elementy aerodynamiczne na przednim zderzaku. Nic nie jest tu na pokaz - Toyota zapewnia, że wszystkie te komponenty mają zwiększać docisk.

Oprócz tego, wśród unikalnych elementów GR Supry GT4 „100 Edition” można wskazać m.in. lusterka z włókna węglowego, LED-owe reflektory przystosowane do wyścigów długodystansowych oraz fotel dla pasażera. Tak, to nie pomyłka - wyścigowa wersja GT4 nie posiada oczywiście drugiego siedzenia z przodu. Detale, takie jak haft "100 Edition" na siedzeniach czy specjalna plakietka na desce rozdzielczej z numerem egzemplarza, dodają wyjątkowości limitowanej wersji.

GR Supra GT4 "100 edition" - co pod maską?

Opisywany model nie zaskakuje w kwestii jednostki napędowej. Znajdziemy tu udoskonalony silnik z modelu GR Supra GT4 EVO, a więc 3-litrowy, 6-cylindrowy rzędowym motor doładowany turbosprężarką. Moc wynosi 430 KM.

"Dzięki zaufaniu naszych klientów oraz współpracy z nimi w trakcie prac rozwojowych, sprzedaliśmy w trzy lata ponad 100 egzemplarzy GR Supry GT4. Z tej okazji postanowiliśmy stworzyć bardzo specjalną i unikatową wersje. Trzy egzemplarze GR Supra GT4 "100 Edition" są przeznaczone dla kolekcjonerów i zarazem przyjaciół Toyoty, którzy będą mieli okazję cieszyć się niezwykłymi emocjami na torze w tym wyjątkowym aucie." - mówi Hendrik Schietzel, menadżer ds. zespołów prywatnych w TOYOTA GAZOO Racing Europe.

Auto kosztuje 222 000 euro, ale biorąc pod uwagę homeopatyczną podaż, nie ma sensu nawet wyciągać portfela. Jakby tego było mało tylko po jednym aucie trafi do Europy, Azji i Ameryki Północnej.