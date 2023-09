Reklama

Dla przypomnienia: CLE zastąpi w gamie jednocześnie dwa coupé – dotychczasową klasę C oraz klasę E. Mercedes chwali się więc, że model CLE oferuje więcej miejsca niż poprzednia klasa C w wersji coupé, ale… tak przecież musi być, żeby autem zainteresowali się dotychczasowi amatorzy dwudrzwiowej klasy E. Rozstaw osi wzrósł więc w porównaniu do klasy C o 25 mm, podróżujący z tyłu mają do dyspozycji dodatkowe 10 mm przestrzeni nad głową, o 19 mm więcej swobody na wysokości ramion i łokci oraz 72 mm dodatkowego miejsca na kolana. Pojemność bagażnika wynosi 420 l.

W kabinie kupujący mogą liczyć m.in. na: w pełni cyfrowy wyświetlacz wskaźników (12,3 cala), centralny ekran o przekątnej 11,9 cala, najnowszą generację układu MBUX i opcjonalne oświetlenie ambientowe w 64 kolorach do wyboru. Przednie fotele opracowano specjalnie dla CLE: po raz pierwszy nie są odblokowywane dźwignią, lecz za pomocą pętli ze skóry Nappa umiejscowionej u góry oparcia.

Nowy Mercedes CLE Coupé: usportowione zawieszenie, tylna oś skrętna

Podwozie CLE Coupé jest standardowo obniżone o 15 mm. Opcjonalny układ Dynamic Body Control zapewnia tzw. bezstopniową regulację tłumienia przedniej i tylnej osi, do tego dostajemy skrętne tylne koła (do 2,5 stopnia, co zmniejsza promień skrętu o 50 cm). Pomimo większych wymiarów zewnętrznych średnica zawracania tylnonapędowego CLE Coupé jest mniejsza niż klasy C Coupé (10,7 zamiast 11,2 m).

Wszystkie silniki nowego CLE Coupé to miękkie hybrydy z alternatorem zintegrowanym z rozrusznikiem i 48-woltową instalacją elektryczną. Obecnie do wyboru są jednostki czterocylindrowe, a od października zamawiać będzie można też najmocniejszy silnik benzynowy, standardowo łączony z napędem na obie osie (3.0 R6, CLE 450 4MATIC). W październiku pojawi się także bazowa benzynowa odmiana CLE 200 z napędem 4MATIC.

Nowy Mercedes CLE Coupé: ceny w Polsce, jakie wyposażenie

Na początek oferta nowego CLE Coupé obejmie następujące wersje:

CLE 200 Coupé (204 + 23 KM): 249 900 zł ;

; CLE 220 d Coupé (197 + 23 KM): 264 900 zł ;

; CLE 300 4MATIC Coupé (258 + 23 KM): 295 000 zł;

Standardowa specyfikacja obejmuje: nadwozie i wnętrze w linii Avantgarde, 18-calowe alufelgi, komfortowe zawieszenie, tapicerkę ze skóry syntetycznej, pakiet lusterek, kamerę cofania, adaptacyjny asystent świateł drogowych, bezprzewodową ładowarkę do smartfona, elektrycznie sterowane i podgrzewane przednie siedzenia, klimatyzację automatyczną, czytniki linii papilarnych, aktywny asystent pasa ruchu, układ Pre-Safe oraz nawigację.

Wersje CLE 300 4MATIC i CLE 450 4MATIC standardowo występują z pakietem stylistycznym AMG. Chętni na nowe CLE mają do wyboru poza tym inne opcjonalne pakiety wyposażenia, np. Avantgarde Advanced Plus za 6044 zł (obejmuje m.in. asystentów martwego pola i znaków drogowych, oświetlenie ambientowe). Dla linii AMG dostępne są pakiety AMG Premium za 42 540 zł (m.in. reflektory Digital Light, pakiet parkowania z zestawem kamer 360° oraz dosęp bezkluczykowy) lub AMG Premium Plus za 64 702 zł (AMG Premium oraz dodatkowo m.in.: dach panoramiczny, system nagłośnienia Burmester, asystent wnętrza MBUX oraz wyświetlacz head-up).