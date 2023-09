Samochód zatrzymany przez Straż Graniczną wiózł cudzoziemców

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach prowadzili działania w terenie, gdy ich uwagę zwróciła niebieska Mazda 6. Wiekowe kombi "siedziało" nisko nad ziemią i ewidentnie było obciążone w znacznym stopniu. Co wiózł młody mężczyzna siedzący za kółkiem? Należało zweryfikować to podczas kontroli drogowej.

Mundurowi z Warmińsko-Mazurskiej SG i z Wydziału Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej zatrzymali samochód na polskich tablicach rejestracyjnych i sprawdzili, kto nim podróżuje. Szybko okazało się, że 24-letni obywatel Ukrainy, który prowadził pojazd, wiezie cudzoziemców, którzy nie mieli przy sobie żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu na teren RP. Obywatele Iranu przekroczyli granicę z Litwy do Polski nielegalnie.

5-osobowy samochód wiózł 7 osób

Chwilę później okazało się, że lista pasażerów bynajmniej nie kończy się na trójce siedzącej w środku. Trzech dodatkowych podróżników odkryto, gdy funkcjonariusze zajrzeli do bagażnika 5-osobowego kombi. Nic dziwnego, że Mazda z daleka wyglądała na mocno obciążoną.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Augustowie wydał decyzję zobowiązującą przewoźnika do powrotu do swojego kraju. 24-latek nieprędko postawi stopę w Polsce, bo w jego sprawie została wydana decyzja o zakazie wjazdu do Polski i do krajów strefy Schengen na 10 lat. Na tym konsekwencje się nie kończą - mężczyzna usłyszał również zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy, za co grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.