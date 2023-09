Reklama

Wniosek dotyczy odcinka S19 o długości niespełna 14 km. Wykonawcą jest firma Strabag, a wszystkie prace powinny zostać ukończone w III kwartale 2026 r. Uzyskanie tej decyzji umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych. GDDKiA zakłada, że będzie to możliwe w I połowie 2024 r.

Co ciekawe, nie chodzi w tym wypadku o zbudowanie nowej trasy od zera. A to dlatego, że aktualnie S19 na tym odcinku już istnieje, tyle że mamy tu trzypasmową jezdnię w układzie 2+1, ale bez pasa rozdziału kierunków jazdy. Po rozbudowie droga będzie posiadała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu każda, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza.

Trasa S19: rozbudowa istniejącego odcinka

Zakres prac w ramach rozbudowy S19 obejmie także dostosowanie istniejących obiektów inżynierskich, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) i ochrony środowiska. Przebudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, cieki wodne oraz infrastruktura techniczna. Węzły Sokołów Małopolski Północ, Sokołów Małopolski i Jasionka, które posiadają pełny, docelowy przekrój dwujezdniowy, nie będą wymagały rozbudowy. Łączna długość planowanych do rozbudowy odcinków drogi wynosi ok. 13,9 km.

W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości 155,6 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty (w tym jeden z funkcją przejścia dla zwierząt średnich) oraz dwa przejazdy gospodarcze. Zostaną wykonane cztery przejścia dla zwierząt średnich (jedno zespolone z wiaduktem), cztery przejścia dla zwierząt małych, osiem przejść dla płazów, ponad 2,7 km ekranów akustycznych oraz zbiorniki retencyjne (13 otwartych i 5 zamknięte). Posadzona zostanie zieleń dogęszczająca, izolacyjna, krajobrazowa i naprowadzająca. Powstaną też urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni i osłony przeciwolśnieniowe.

Ponadto w ramach inwestycji istniejący MOP Stobierna (kierunek Lublin) zostanie rozbudowany, co oznacza, że w przyszłości będzie mogła powstać tu stacja paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe. Natomiast istniejąca stacja benzynowa zlokalizowana przy dawnej DK19 w Stobiernej zostanie podłączona do drogi ekspresowej S19. Tym samym kierowcy jadący od Lublina w kierunku Rzeszowa będą mogli zatankować swoje pojazdy.

Trasa S19: przebieg i realizacja w województwie podkarpackim

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia. W województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Aktualnie kierowcy korzystają już z 81,8 km szlaku Via Carpatia na odcinku Lasy Janowskie – Rzeszów Południe. A tak przedstawia się stan realizacji pozostałych odcinków w naszym województwie:

72,9 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe oraz w systemie Projektuj i buduj: Domaradz – Krosno, Miejsce Piastowe – Dukla, Dukla – Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka); 11,6 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz).