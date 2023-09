Reklama

Tesla rozbiła bank. Unia sypie gotówką

Unia Europejska przyspiesza z rozwojem infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. Stąd decyzja o dofinasowaniu 26 projektów związanych z elektomobinością. Kwota dotacji to 352 mln euro.

Wśród dwóch inwestycji przyjętych przez UE są projekty złożone przez Tesla Polska oraz Tesla Włochy. W ten sposób amerykańska firma zgranie lwią część całkowitego dostępnego finansowania, około 44 proc. Do podziału między Polskę i Włochy jest ok. 149 mln euro (690 mln zł). Na czym polega rewolucja?

Tesla Polska zainstaluje 740 punktów ładowania

Tesla Polska z unijnej transzy otrzyma niemal 15 mln euro (14 940 000 euro czyli 69,2 mln zł) na instalację lub wymianę 740 punktów ładowania o mocy 250 kW każdy w sześciu państwach. Poza Polską lista obejmuje takie kraje jak: Czechy, Grecja, Chorwacja, Węgry i Słowenia.

Tesla inwestuje w Warszawie, oto największy supercharger w tej części Europy

Co ciekawe, już w sobotę 16 września zaplanowano otwarcie największego superchargera (szybka ładowarka) w tej części Europy. Tesla powita kierowców EV w Warszawie przy ul. Radzymińskiej, a czeka tam 14 stanowisk z maksymalną mocą do 250 kW. To oznacza, że przeciętny czas ładowania od 10 do 80 proc. wyniesie ok. 25-30 minut.

Tesla ustawi 7198 punktów ładowania o mocy 250 kW

Projekt włoskiej Tesli za 134 mln euro przewiduje wdrożenie 6458 punktów ładowania o mocy 250 kW każdy w 613 lokalizacjach w 16 krajach. Tu skorzysta: Austria, Belgia, Bułgaria, Niemcy, Hiszpania, Finlandia, Francja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Rumunia , Słowacja i Szwecja.

Tesla rozbudowuje sieć swoich superchargerów w Europie od 10 lat. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 12 tys. stanowisk w ponad tysiącu lokalizacji. Przy tym ok. 70 proc. z nich dostępne jest też dla aut innych marek. Amerykańska firma stawia swoje "superładowarki" przede wszystkim przy głównych trasach i w dużych ośrodkach miejskich.