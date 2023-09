Reklama

Oto pojazd nowej generacji do ochrony granicy z Białorusią

Isuzu D-Max wzmocnione i polakierowane na matową zieleń rusza do patrolowania granic Polski. Japoński pikap posłużył za bazę do stworzenia pojazdu obserwacyjnego najnowszej generacji.

To wspólne dzieło studentów Wojskowej Akademii Technicznej oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Na czym polega jego fenomen?

Straż Graniczna wykryje człowieka z kilku kilometrów (WIDEO)

Samochód służy jako baza, z której startuje dron (na uwięzi) wyposażony w osprzęt. Skrzynię ładunkową pikapa zastąpił zamknięty kontener nafaszerowany elektroniką. Lista wyposażenia obejmuje m.in. pneumatyczny maszt teleskopowy z radarem termowizyjnym, systemem anten i stacją pogodową, autonomiczny system zasilania, sterowania, kontroli i dowodzenia. Całością zarządza dwóch operatorów – mają przed sobą ekrany dotykowe.

– Zainstalowane i zintegrowane różne sensory zapewniają automatyczne wykrycie i jednoczesne śledzenie wielu poruszających się obiektów wielkości człowieka na dystansie kilku km wraz z zobrazowaniem termowizyjnym i dzienno/nocnym– wyjaśnia porucznik Anna Michalska, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Namierzy sterowanie obcych dronów i logowanie telefonów przy granicy. Mysz się nie prześlizgnie

Termowizyjny obraz panoramiczny o polu widzenia 360 stopni jest odświeżany, uaktualniany co 1 sekundę bez konieczności zmiany położenia kamery. Dzięki zastosowaniu kabli do transmisji danych i zasilania dron wznosi się na 60 m, przy tym jest w pełni odporny na zakłócenia radiowe oraz może nieprzerwanie pracować przez 8 godzin.

– Zintegrowane moduły radiowe na nośniku oraz bezzałogowym statku powietrznym zapewniają wykrycie i wskazanie z dużą dokładnością kierunku emisji radiowej pochodzącej z logowania telefonów komórkowych oraz innych transmisji takich jak np. sterowanie obcych dronów, zakłócenia generowane przez przemytników mających na celu zakłócenie systemów radiowych oraz innych źródeł emisji, a także umożliwiają szyfrowaną komunikację i wysłanie obrazów do patroli w terenie na odległość do 2 km – wyjaśniła Michalska.

Chrzest bojowy pojazdu przy polsko-rosyjskim odcinku granicy. Straż Graniczna testuje nowy sprzęt

Pierwsze testy pojazdu przeprowadzono przy polsko-rosyjskim odcinku granicy strzeżonym przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej. Kolejne próby w warunkach bezpośredniej ochrony granicy państwowej mają poprzedzić szkolenia funkcjonariuszy SG z obsługi auta.

– W przypadku pozytywnego zakończenia testów Straż Graniczna zakupi i wdroży kolejne tego typu pojazdy do służby – zapowiedziała Michalska.

Polski pojazd obserwacyjny podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach zdobył nawet nagrodę "Defender 2023". Stąd można spodziewać się z zapasem spełni wymagania SG i pojawi się na wschodniej granicy Polski.

Ataki na granicy przybierają na sile, Straż Graniczna zabezpiecza samochody

Niedawno Straż Graniczna informowała, że na granicy z Białorusią funkcjonariusze doświadczają coraz więcej agresji ze strony migrantów i służb białoruskich. Rzucane są kamienie, cegły, konary drzew, płonące konary drzew czy petardy. Stąd zapadała decyzja o dodatkowym zabezpieczeniu samochodów patrolowych.

– To będą metalowe kraty i folie antywłamaniowe na szybach – wyjaśniła przedstawicielka SG. –Pozwolą one uchronić nie tylko pojazdy, lecz także funkcjonariuszy podczas ataków, zwłaszcza, że zdarzały się sytuacje, gdy rzucony kamień czy wystrzelony przedmiot rozbił szybę auta – wskazała.

Straż Graniczna kupuje 350 nowych samochodów

Do końca 2023 roku SG zamierza podpisać kolejne umowy na zakup i dostarczenie (jeszcze w tym roku) ok. 95 pojazdów – samochodów terenowych, typu SUV, pojazdów ATV i mikrobusów. – Do końca roku formacja otrzyma łącznie prawie 350 nowych pojazdów. To największa pula zakupów dla SG w ostatnich latach – podkreśliła Michalska.

Toyota rozbiła bank w Straży Granicznej, Japończycy zgarnęli największą kwotę

Największe kontrakty w tym roku zgarnęły dwie marki. Seat dostarczy aż 110 SUV-ów Ateca za 17,5 mln zł. Z kolei Toyota rozbiła bank jeśli chodzi o kwotę – za 20 mln zł SG zakupiła 55 sztuk modelu Land Cruiser. Japońskie terenówki od razu trafiły do służby na granicy polsko-białoruskiej.