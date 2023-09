Reklama

Dron kamikadze gwiazdą w Kielcach

Dron kamikadze o nazwie UAV Hunter Killer 20, czyli w skrócie HaKi-20, to dzieło inżynierów ukraińskiej firmy zbrojeniowej CDET. Firma chwali się tym sprzętem podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Cóż to za wynalazek?

HaKi-20 jest zdolny niszczyć przeciwnika w obu kierunkach na odległość 1000 km. Waga śmiercionośnej maszyny to zaledwie 8,9 kg. Na pokład może za to zabrać 15 kg ładunku wybuchowego.

Dron kamikadze pędzi ponad 170 km/h, zasięg 1000 km

Dron jest też niezwykle cichy. Aparat z 20-krotnym powiększeniem zapewnia mu sokoli wzrok. Killer rozpędza się maksymalnie do 172 km/h, a jego prędkość przelotowa to 160 km/h. Minimalny pułap lotu - 16 m, maksymalnie może się wznieść na 1,5 km. Skuteczna wysokość operacyjna - 200 m.

Przez 8 godzin może polować na wroga

Można nim sterować w trybie autonomicznym, półautonomicznym i ręcznym. Przy czym w trybie autonomicznym może krążyć do 8 godzin polując na wroga. Hunter Killer 20 jest produkowany w Kijowie. To właśnie tymi modelami w sierpniu ukraińscy żołnierze skutecznie atakowali wieżowce kompleksu Moskva City w stolicy Rosji.

Dron dosięgnął Moskwy. Niech wojna będzie wojną

– Robimy wszystko, żeby Rosjanie zrozumieli, że wojna nie jest w telewizorze, że to nie jest leżenie w domu na kanapie, kiedy u ciebie nic się nie dzieje, a gdzieś daleko kogoś zabijają – powiedział Vadym Kodachyhov, prezes zarządu CDET. – Chcemy, żeby oni w końcu zrozumieli, że wojna to kiedy rodzisz dziecko w piwnicy, kiedy nie masz ciepłej wody, światła i co chwilę biegasz do schronu. Chciałbym, żeby każdy Rosjanin znał drogę do najbliższego schronu koło swojego domu, żeby tak jak i my, nie rozumiał, dlaczego nie może żyć normalnie. Niech wojna będzie wojną – skwitował.