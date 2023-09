Jeep Gladiator występował w Polsce tylko z jednostką wysokoprężną 3.0, a teraz producent ogłosił, że z końcem roku auto znika z Europy. I choć mogłoby się wydawać, że to ta paskudna Unia diesla rada zgnieść, to przecież jednak wciąż pojawiają się nowe auta z tym typem napędu. W przypadku Gladiatora najwyraźniej poszło o dopasowanie do nowych norm i przestawienie wajchy całkowicie na elektromobilność. Na otarcie łez – limitowana wersja FarOut Final Edition…

Jeep Gladiator FarOut Final Edition: jaki silnik? rozwiń › Reklama Jeep Gladiator dostępny tylko do końca roku Gladiator dopiero na dobre zaczynał walkę na europejskich rynkach, a już został pokonany. Model ten będzie można zamawiać jeszcze do końca roku, a na otarcie łez Jeep proponuje nam wersję FarOut Final Edition. Reklama – Jeep Gladiator to najbardziej kultowy pick-up Jeepa – powiedział Eric Laforge, dyrektor marki Jeep w Europie – a wersja FarOut Final Edition to hołd dla jego popularności i sukcesu. Priorytetem marki Jeep jest obecnie elektryfikacja całej gamy pojazdów, w tym produkcja trzech nowych w pełni elektrycznych samochodów, które zostaną wprowadzone na rynek europejski w 2025 roku – wyjaśnił Laforge. Jeep Gladiator FarOut Final Edition: czym się wyróżnia, jakie wyposażenie? Gladiator FarOut Final Edition zbudowany został na bazie wersji Overland. Mamy tu dodatkowo m.in.: metalowy emblemat "FarOut Edition" na pokrywie tylnej i czarne naklejki na błotnikach, przyciemnione szyby z filtrem przeciwsłonecznym oraz 18-calowe felgi aluminiowe Granite Crystal. Do tego czarne boczne progi rurowe Mopar, a całości dopełnia trzyczęściowy składany dach hard top lakierowany w kolorze nadwozia. Seria specjalna FarOut oferuje w standardzie skórzane fotele McKinley, podgrzewane siedzenia i podgrzewaną kierownicę. Ponadto, powłoka ochronna pokrywająca skrzynię ładunkową zabezpiecza ładunek, a jednocześnie zapewnia dodatkową personalizację. Jeep Gladiator FarOut Final Edition: dobre audio bez dopłaty Bez dopłaty dostajemy też 9-głośnikowy system audio Premium Alpine z tylnym subwooferem, światła LED, system passive entry i zapalniczkę samochodową. Gladiator FarOut oferuje ponadto szereg systemów bezpieczeństwa aktywnego i pasywnego. I tak, w wyposażeniu standardowym mamy m.in.: alarm, system wykrywania martwego pola (Blind Spot Detection), system ostrzegania przed kolizją przy każdej prędkości (Full Speed Forward Collision Warning), adaptacyjny tempomat i automatyczne sterowanie światłami drogowymi. Jeep Gladiator FarOut Final Edition: jakie opcje? Dostępne są dwa pakiety umożliwiające dodatkową personalizację Jeepa Gladiatora FarOut:Cargo Group (zawiera zamykany schowek pod tylną kanapą, konwerter o mocy 400 W i gniazdko 230 V AC) oraz Dual Top Group(w którym miękki dach Soft Top jest dostarczany razem z twardym dachem Hard Top). Opcje dodatkowe obejmują kamerę terenową z widokiem z przodu i z tyłu, zwijaną roletę i twardą, 3-częściową pokrywę skrzyni ładunkowej. Jeep Gladiator FarOut Final Edition: jaki silnik? Silnik Diesla V6 o pojemności skokowej 2987 cm3 generuje moc 194 kW przy 3600 obr./min. i maksymalny moment obrotowy 600 Nm przy 1.400 obr./min. Silnik współpracuje z ośmiostopniową, automatyczną skrzynią biegów TorqueFlite 8HP75. Jeep Gladiator jest również wyposażony w przełożenie osi 3,73 i dwubiegową skrzynię rozdzielczą Selec-Trac z przełożeniem redukcyjnym 2,72:1 oraz system "shift on the fly" (przełączanie podczas jazdy). oprac. Piotr Wróbel Dalszy ciąg materiału pod wideo