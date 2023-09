Reklama

Kupujący samochody używane mieli w sierpniu większy wybór niż jeszcze miesiąc wcześniej, ponieważ liczba ofert sprzedaży wzrosła o 6176 szt. i wyniosła 200 058 szt. Jednocześnie o 1700 zł wzrosła także mediana ceny aut używanych – obecnie wynosi ona 32 900 zł. Za to obniżyły się mediana przebiegu (do 177 000 km) oraz mediana wieku – do 11,7 roku. Czyżbyśmy zatem sprowadzali nieco świeższe auta? A może przy okazji też liczniki znów mocniej kręcą się do tyłu?

Pewne jest natomiast to, iż najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż na rynku wtórnym w sierpniu 2023 r. był Opel Astra – 5608 aut, na drugim miejscu znalazł się Volkswagen Golf – 4540 ofert, a na trzecim Audi A4 – 4354 pojazdy. Największa liczba ofert dotyczyła, i to może niektórych zaskoczyć, aut silnikami Diesla (93 053 szt.), a na dopiero drugim miejscu znalazły się odmiany benzynowe (88 523 szt.).

Rynek wtórny w liczbach: tu zapłacisz najwięcej

Taki stan rzeczy to zapewne po części efekt tego, że za granicą w dobrej cenie względnie łatwo da się kupić teraz właśnie diesla, do tego dochodzi też druga kwestia: otóż polscy kierowcy – którzy do tej pory chętnie jeździli autami z jednostką wysokoprężną – coraz częściej przesiadają się na inny rodzaj napędu. I wystawiają swoje auta na sprzedaż. Choć oczywiście wciąż nie brak i takich, którzy dieslem będą jeździć do końca świata i o jeden dzień dłużej.

Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych w sierpniu 2023 r. pojawiło się w województwie mazowieckim – 38 099 auta, a najmniej w województwie opolskim – 3107 ofert. Najdroższe samochody oferowano w województwie mazowieckim (mediana ceny: 40 500 zł), a najtańsze w województwie warmińsko-mazurskim (25 000 zł).

województwo liczba ofert w sierpniu mediana ceny (zł) mediana przebiegu (km) mediana wieku (lata) Mazowieckie 38 099 40 500 166 782 10,2 Śląskie 24 433 35 900 158 000 10,6 Wielkopolskie 23 076 33 000 168 552 11,0 Małopolskie 16 362 33 995 170 489 11,5 Dolnośląskie 14 407 26 990 186 000 12,8 Łódzkie 12 237 29 900 178 000 12,3 Pomorskie 12 152 32 998 185 929 11,8 Kujawsko-pomorskie 9 216 25 900 190 000 13,2 Lubelskie 8 478 25 900 203 402 13,6

województwo liczba ofert w sierpniu mediana ceny (zł) mediana przebiegu (km) mediana wieku (lata) Podkarpackie 7 377 29 900 182 000 12,5 Świętokrzyskie 7 295 27 500 199 826 13,1 Zachodniopomorskie 6 666 25 900 192 682 13,3 Warmińsko-mazurskie 5 103 25 000 199 228 13,7 Lubuskie 5 037 30 700 187 000 12,3 Podlaskie 4 178 29 500 195 000 12,6 Opolskie 3 107 29 999 189 000 12,2 niezidentyfikowane 2835 57 314 106 643 4,5 Ogółem 200 058 32 900 177 000 11,7

Rynek wtórny: coraz więcej samochodów w wieku do dwóch lat

– Wzrost liczby ofert aut do sprzedaży to z jednej strony dobra wiadomość, ponieważ daje kupującym większy wybór, ale z drugiej strony stanowi zagrożenie związane z oszustwami. Pojawiają się bowiem oferty samochodów-widmo, które w rzeczywistości nie istnieją. W ten sposób nierzetelni handlarze próbują wykorzystać klientów poszukujących najlepszej oferty cenowej, którzy są skorzy zapłacić przelewem część lub nawet całą cenę pojazdu nie mając podpisanej umowy – ostrzega Karolina Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu Aures Holdings, operatora międzynarodowej sieci AAA AUTO.

– Nie trzeba dodawać, że odzyskanie wpłaconych pieniędzy jest niemożliwe, nie mówiąc o otrzymaniu kluczyków do wymarzonego samochodu. Z kolei, ogólny wzrost cen podstawowych produktów i usług oraz utrzymująca się wysoka inflacja, pociągają za sobą wzrost cen aut z drugiej ręki. Jednak wciąż ich średnia cena jest dużo niższa niż średnia cena nowego auta, która obecnie przekracza już 175 000 zł. Ze statystyk wynika, że na wyższe ceny (na rynku wtórnym – red.) wpływa także wzrost liczby ofert samochodów niemal nowych o ok. 6 proc.: z 13 922 w lipcu do 14 742 w sierpniu. Samochody te mają 1,7 roku i przebieg poniżej 20 000 km – wyjaśnia Topolova.