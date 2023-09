Reklama

Ostatnio media obiegła wiadomość o tym, że oddział Tesli w podwarszawskich Ząbkach nie do końca radzi sobie m.in. z procesem wydawania aut klientom. I że "chaos" to dość delikatny termin opisujący to, co można tam niekiedy zobaczyć. I usłyszeć.

Tesla inwestuje w Warszawie, oto największy supercharger w tej części Europy

Teraz jednak pora na dobrą wiadomość, bo amerykańska firma zapowiada otwarcie największego superchargera (szybka ładowarka) w tej części Europy– stanie on właśnie w oddziale przy Radzymińskiej, otrzyma 14 stanowisk, maksymalną moc do 250 kW i ma znacząco poprawić komfort użytkowania elektryków osobom mieszkającym w tym regionie naszego kraju.

Tesla rozbudowuje sieć swoich superchargerów w Europie już od 10 lat i obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 12 tys. stanowisk w ponad 1 tys. lokalizacji. Właścicieli elektryków innych marek zainteresuje też to, że ok. 70 proc. z nich dostępne jest też dla aut innych niż Tesla. Amerykańska firma stawia swoje "superładowarki" przede wszystkim przy głównych trasach i w dużych ośrodkach miejskich.

Oficjalne otwarcie superchargera pod Warszawą: kiedy?

Warszawski supercharger (de facto, odział znajduje się w Ząbkach) ma oficjalnie zostać otwarty już niebawem, bo w sobotę 16 września. Tesla zaprasza wszystkich na wielką imprezę – wydarzenie jest dostępne dla wszystkich i nie wymaga żadnych zapisów ani rejestrowania się. Imprezę zaplanowano na godziny 11-15.