Od kiedy kursy reedukacyjne dla kierowców?

Punkty karne - od kiedy 17 września 2022 roku zniknęły kursy reedukacyjne - stały się postrachem groźniejszym niż mandaty. Kierowcy tracą prawo jazdy w ekspresowym tempie. Wystarczy dwa razy przekroczyć prędkość lub wpaść na rozmowie przez telefon i koniec jazdy samochodem czy motocyklem.

Rząd jednak zmienił zdanie, stąd rewolucja w przepisach. Zdaniem opozycji to zagrywka przed wyborami. Fakty jednak są takie, że od 17 września 2023 roku zaczną ponownie obowiązywać kursy reedukacyjne i na nowych zasadach. Kierowcom będzie łatwiej o "odpust grzechów". Oto szczegóły…

Kasowanie punktów karnych w 2023 roku - co mówią przepisy?

Kierowca raz na 6 miesięcy będzie mógł wziąć udział w odpłatnym kursie, który pozwoli zmniejszyć jego konto o 6 punktów karnych. Są jednak wyjątki. Takiej abolicji nie dostąpią nowi kierowcy - w ciągu roku od wydania prawa jazdy po raz pierwszy. Także kierowca, który przekroczył limit 24 punktów karnych nie może liczyć na łaskę. Nowe przepisy mówią:

Osoba wpisana do ewidencji (red. kierowców) nie częściej niż raz na 6 miesięcy może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem porozumiewania się na odległość, którego odbycie powoduje zmniejszenie liczby punktów karnych za naruszenie przepisów w ruchu drogowym. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.

Masz ponad 24 punktów karnych? Tracisz prawo jazdy, nie ma kasowania punktów

Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów karnych otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów przekroczyła 24.

Kursy reedukacyjne dla kierowców. Wiemy, jak będą wyglądać wykłady i zadanie praktyczne

Co ważne, kurs redukujący punkty karne nie będzie odbywać się online. Kierowca musi pojawić się w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Kierowców. A tam w ciągu jednego dnia czeka go 8 godzin wykładów (godzina lekcyjna potrwa 45 minut) i – absolutna nowość – zadanie praktyczne na placu manewrowym. W takim szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 15 osób. Z najnowszego rozporządzenia MSWiA wynika, że kurs podzielono na cztery bloki wykładowe:

W pierwszej części teoretycznej policjant ruchu drogowego lub inny specjalista z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przypomni kierowcom zasady i przepisy ruchu drogowego.

lub inny specjalista z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przypomni kierowcom zasady i przepisy ruchu drogowego. Kolejne 2 godziny zajmie omawianie wypadków drogowych w Polsce (przyczyny, skutki, zapobieganie).

(przyczyny, skutki, zapobieganie). Po takiej dawce wiedzy kierowcy poznają prawne i społeczne skutki wypadków drogowych (film).

(film). Wreszcie psycholog transportu postara się wyjaśnić kursantom, co i dlaczego dzieje się w głowie człowieka kierującego pojazdem.

Jakie zadanie praktyczne na placu manewrowym podczas kursu reedukacyjnego?

Na finał chyba najważniejszy punkt kursu – ćwiczenie praktyczne. Każdy kierowca pod okiem egzaminatora (lub instruktora techniki jazdy) będzie musiał prawidłowo wykonać manewr awaryjnego hamownia przy prędkości 30-50 km/h.

Punkty karne od 17 września 2023 zerowane po roku, a nie po dwóch latach

Druga ważna zmiana, która wejdzie w życie od 17 wrześnie 2023 roku to zerowanie punktów karnych już po roku. Obecnie punkty karne znikają z konta kierowcy dopiero po upływie 2 lat (a nie jak wcześniej po roku). Do tego nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.

Masz punkty karne na 2 lata? To teraz dłużej pożałujesz

To co w takim razie z osobami, które załapały się lub jeszcze się załapią przed 17 września na dwuletni okres obowiązywania punktów karnych? Według stanu prawnego nie ma żadnego okresu przejściowego.

– Wejście w życie nowych przepisów dotyczących punktów karnych powoduje, że kierowca wchodzi nowy reżim 12-miesięczny, po którym dana liczba punktów wygasa. Jednoczenie kierowcy mogą liczyć na to, że maksymalnie raz na 6 miesięcy będą mogli wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli zredukować ich konto o 6 punktów karnych – powiedział dziennik.pl Jerzy Polaczek, wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury. – A jeśli chodzi o tych kierowców, którzy popełnili wykroczenia w dotychczasowym stanie prawnym, to tutaj nic się nie zmienia. Ich obowiązuje okres dwuletni i kropka. Prawo nie działa wstecz. Jednocześnie chciałem podkreślić, żeby nie było w społeczeństwie świadomości, że następuje poluzowanie – do czasu wejścia nowych przepisów wszystkich kierowców, którzy popełnią wykroczenia obowiązuje dwuletni, zaostrzony reżim obowiązywania punktów karnych i to od daty opłacenia mandatu karnego – skwitował nasz rozmówca.

Ile potrwa kurs reedukacyjny dla kierowców? Oto program zajęć, po których znika 6 punktów karnych

Lp. Temat zajęć Czas Forma zajęć Środki dydaktyczne Prowadzący zajęcia 1 Zasady i przepisy ruchu drogowego 2 godz. Wykład Prezentacja; studium przypadku Policjant ruchu drogowego lub inna osoba posiadająca wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego 2 Wypadki drogowe w Polsce – przyczyny, skutki, zapobieganie 2 godz. Film lub prezentacja 3 Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych 2 godz. Film 4 Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem 2godz. Film lub prezentacja Psycholog transportu 5 Awaryjne hamowanie przy prędkości 30 - 50 km/h Niezbędny na zaliczenie ćwiczenia przez każdego z uczestników szkolenia Ćwiczenie praktyczne Pojazd Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrudniona przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego osoba posiadająca uprawnienia instruktora nauki jazdy lub instruktora techniki jazdy.

Ile punktów karnych i jaki mandat za przekroczenie prędkości w 2023 roku? Oto stawki

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko spotkania z policją, a tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Błyskawiczna utrata uprawnień i uziemienie kierowcy nabiera realnych kształtów, również kiedy tylko spojrzymy w taryfikator punktów karnych.

W 2023 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi. Z kolei podwójne stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej wchodzą do gry już przy złamaniu limitu o ponad 30 km/h. Tak może skończyć spotkanie z policją:

przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 6 punktów karnych;

Recydywa za:

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h – mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł) i 9 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i 11 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie) i 13 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie) i 14 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej - mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł) i 15 punktów karnych.

Za co można dostać 15 punktów karnych? Oto lista 21 wykroczeń

Obecnie jednorazowo 15 punktów karnych możesz dostać przynajmniej w 21 przypadkach. W tym są też najcięższe wykroczenia popełnione przez kierowców wobec pieszych. Należy jednak pamiętać, że policja ma oczy szeroko otwarte na inne występki, a punkty mogą się sumować. Oto lista: