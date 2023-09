Reklama

Drożeje benzyna 95 i diesel. Jakie ceny paliw na stacjach?

Ceny benzyny, oleju napędowego oraz gazu LPG zapowiadają najnowsze raporty analityków. Jakie kwoty powitają nas przy dystrybutorze na stacji?

– Kierowcy nie będą już mogli zatankować paliwa na sieciowych stacjach z rabatami sięgającymi 40 gr na litrze. Wakacyjne promocje dla wielu tankujących były szansą na obniżenie kosztów letnich wyjazdów – zauważają analitycy e-petrol.pl.

Ceny paliw na stacjach 1 września 2023. Koniec wakacyjnych promocji

Benzyna 95-oktanowa w ostatnich dniach podrożała o 3 grosze i kosztowała średnio 6,68 zł/l. Także olej napędowy poszybował o 4 grosze do ceny na poziomie 6,49 zł/l. Gaz LPG zdrożał o 1 grosz do ceny 2,76 zł/litr.

W przyszłym tygodniu spodziewane są dalsze podwyżki. Jakie będą ceny paliw na stacjach od poniedziałku 4 września 2023? Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji.

Od poniedziałku 4 września zmiany cen na stacjach

Benzyna 95 ma kosztować 6,65-6,77 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98-oktanowa to już cena na poziomie 7,25-7,37 zł/l. W przypadku oleju napędowego będziemy świadkami podwyżek do poziomu 6,46-6,59 zł/l. Gaz LPG może kosztować między 2,73 a 2,80 zł/l.

Z kolei analitycy BM Reflex zauważają, że tegoroczne wakacje kończymy ze średnią ceną benzyny Pb95 na poziomie 6,67 zł/l oraz diesla 6,50 zł/l. Czyli odpowiednio o 1 grosz i 5 groszy drożej.

– Ceny paliw są obecnie najwyższe od końca kwietnia tego roku. O ile litr benzyny jest już 3 grosze droższy niż przed rokiem, tak za litr oleju napędowego płacimy około 1,24 zł mniej niż rok temu – wyliczył Rafał Zywert z BM Reflex.

Diesel będzie systematycznie droższy niż benzyna

– We wrześniu poziom detalicznych cen benzyny i diesla najprawdopodobniej pozostanie jeszcze stabilny ale kwestią czasu wydaje się być wzrost cen diesla. Różnica detalicznych cen benzyny i diesla spadła już do 17 groszy za litr i wszystko wskazuje na to, że w trakcie tegorocznej jesieni i zimy diesel będzie systematycznie droższy niż benzyna – wskazał ekspert.