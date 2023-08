Piłkarze Bayernu Monachium - jak to zwykle o tej porze roku - odebrali w Ingolstadt swoje nowe "samochody służbowe" na nadchodzący sezon. Pewnie was to nie zaskoczy, ale cała flota pojazdów ponownie składa się wyłącznie z elektryków, na dodatek wyłącznie jednej marki. Czyli Audi. A co ze starymi egzemplarzami, tymi z poprzedniego sezonu? No właśnie, tu dobra wiadomość dla łowców tego typu okazji: we wrześniu samochody używane przez piłkarzy w poprzednim sezonie będą dostępne w sprzedaży

Audi i Bayern: razem już od ponad 21 lat. A to jeszcze nie koniec Reklama Na sezon 2023/24 piłkarze Bayernu Monachium dostaną od Audi znów wyłącznie w pełni elektryczne modele. Tym razem będą to: RS e-tron GT, Q8 e-tron, Q8 Sportbacke-tron i Q4 Sportback e-tron. Największym wzięciem wśród zawodników po raz kolejny Audi cieszy się, co jasne, Audi RS e-tron GT - wybrało je aż dwunastu zawodników Bayernu, w tym Thomas Müller, Leroy Sané i Joshua Kimmich. Łączna moc na poziomie 598 KM i czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h w 3,3 sekundy sprawiają, że jest czym się pobawić. Zwłaszcza na autostradach wokół Monachium, gdzie jeszcze gdzieniegdzie trafiają się odcinki bez ograniczeń prędkości. Na terenie klubu przy Säbener Straße w Monachium Audi i FC Bayern zainstalowały wspólnie 38 punktów ładowania. Ponad 20 ładowarek jest również dostępnych przy Allianz Arena. - W swoim wieloletnim partnerstwie FC Bayern Monachium i Audi reprezentują postęp, pasję i wysoką wydajność. W tym sezonie udowadniamy to ponownie, przekazując piłkarzom i działaczom w pełni elektryczną flotą pojazdów. Wspólnie bazujemy na wcześniejszych sukcesach i nadal kształtujemy zrównoważoną i progresywną przyszłość - mówi Hildegard Wortmann, członek zarządu Audi ds. sprzedaży i marketingu. Reklama Dotychczasowe samochody zawodników idą na sprzedaż. Jest jeden szkopuł Używane samochody zawodników z ubiegłego sezonu już wkrótce będą wystawione na sprzedaż. Oprócz pojazdów, które Audi poddaje teraz odświeżeniu, nabywcy otrzymają też certyfikat autentyczności i koszulkę podpisaną przez poprzedniego właściciela auta. Wśród samochodów wystawionych na sprzedaż znajduje się kilka egzemplarzy Audi RS e-tron GT, a wśród nich ten, którym poruszał się Serge Gnabry. Ale uwaga: otóż osoby zainteresowane kupnem takiego samochodu mogą składać wnioski o rezerwację za pośrednictwem tabletów w strefie Audi Experience w FC Bayern World podczas targów IAA Mobility 2023 w Monachium (od 5 do 10 września). Auta będą sprzedawane na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy". Audi i Bayern: razem już od ponad 21 lat. A to jeszcze nie koniec Audi wspiera Bayern Monachium od 2002 r., a partnerstwo zostało niedawno przedłużone do 2029 r.. Współpraca z kobiecą drużyną Bayernu, którą Audi wspiera od 2021 r. i niedawno współpracę przedłużyło, potrwa co najmniej do 2025 r. Marka z czterema pierścieniami w logo jest również od 2011 r. udziałowcem FC Bayern München AG. oprac. Piotr Wróbel Dalszy ciąg materiału pod wideo