Problem z niedziałającą (niewłączającą się) kamerą cofania dotyczy, co ciekawe, wszystkich egzemplarzy wyprodukowanych w danych rocznikach. Dla klientów to o tyle proste, że nawet jeśli kamera nie zdążyła się jeszcze poddać, to i tak mogą oni mieć pewność, że na jakimś etapie i tak do serwisu wezwani zostaną. A zatem, telefonu lub pisma z ASO mogą spodziewać się właściciele/użytkownicy następujących modeli: Grand Cherokee z lat modelowych 2022-23, Grand Cherokee L z lat 2021-23, oraz Wagoneer i Grand Wagoneer z lat modelowych 2022-24. W sumie to 162 713 auta.

O problem zapytaliśmy szefa polskiego PR-u marki Jeep. Z odpowiedzi przesłanej przez Wojciecha Ososia czytamy, że "kampania bezpieczeństwa nie dotyczy polskiego rynku. W razie potrzeby na bieżąco informujemy naszych klientów o kampaniach dotyczących produktów oferowanych w Polsce." Musicie też jednak pamiętać o tym, że część z Jeepów dotkniętych problemem i tak trafiła (lub trafi) do Europy w ramach prywatnego importu.

Compass: nie działa regulacja podświetlenia

Do ASO będą też wzywani posiadacze mniejszych Compassów. W tym wypadku usterka wydaje się błaha, bo dotyczy regulacji podświetlenia tablicy zegarów. Ale co będzie w sytuacji, gdy np. ze względu na zapadający zmrok nie da się odczytać części wskazań? Właśnie. Ten problem może pojawić się w 181 999 szt. Compassów z lat modelowych 2022-23.