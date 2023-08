Nowe przepisy mają przede wszystkim ułatwić weryfikację aut wjeżdżających do planowanych Stref Czystego Transportu (SCT). Otóż dostęp do SCT będą miały pojazdy spełniające określone warunki, w tym między innymi - odpowiednią normę czystości spalin. Dla przypomnienia: początkowo zakładano, że weryfikacja będzie się odbywała poprzez umieszczenie na szybie czołowej pojazdu odpowiedniej naklejki, jednak wraz z podpisaniem przez prezydenta ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (lipiec 2023 r.) pojawiła się też inna opcja: otóż numery aut wjeżdżających do strefy będą odczytywane automatycznie i właśnie na podstawie danych z CEP system ustali, czy dany pojazd miał prawo się w strefie znaleźć, czy jednak nie.

I dlatego warto dane z CEP zweryfikować, bo jeśli w systemie pojawi się błąd, to możemy niesłusznie dostać mandat, od którego trzeba się będzie potem odwoływać. Jak czytamy w rozporządzeniu, dane "są dodatkowo uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję". Do tej pory normę Euro można było sprawdzić tylko w przypadku wybranych pojazdów, teraz baza ma zostać uzupełniona o wszystkie. Stanie się to najpóźniej w 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów, natomiast szansa, że gdzieś wkradnie się błąd nie jest wielka, ale… jest.

Gdzie i jak sprawdzić normę Euro mojego pojazdu?

Dane będzie można sprawdzić on-line poprzez usługę mObywatel lub w portalu historiapojazdu.gov.pl. Nam na razie nie udało się natomiast wychwycić żadnych zmian, mimo iż podejrzeliśmy dane czterech samochodów (lata produkcji: 2006, 2010, 2012, 2013). Nie ma w tym jednak nic dziwnego, bo informacje mają być uzupełniane systematycznie w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów. Czyli właśnie od 21 sierpnia 2023 r.

Nowe przepisy mogą też ułatwić ewentualną decyzję o zakupie danego auta, bo dane o spełnianej przez dany pojazd normie każdy ewentualny kupujący będzie mógł teraz zawczasu podejrzeć on-line. Zainteresuje to więc w pierwszej kolejności tych, którzy mieszkają w obrębie planowanych stref i tych, którzy będą często do nich wjeżdżać.