Nowy Opel Corsa zostanie oficjalnie pokazany we wrześniu na targach IAA Mobility, jednak klienci w Polsce już poznali ceny oraz specyfikację odświeżonego modelu. No i co najważniejsze, nową Corsę można już w naszych salonach zamawiać, a chętnych brakować nie powinno - segment B nadal cieszy się sporym zainteresowaniem, a Corsa po liftingu wiele rzeczy robi lepiej niż dotychczas

Nowy Opel Corsa: jakie wyposażenie po liftingu?

Opel Corsa Electric z większym akumulatorem i nowym silnikiem

Cennik odświeżonego Opla Corsa startuje w Polsce od kwoty 77 200 zł, czyli będzie nieco drożej niż dotąd. Do wyboru na początek dwa silniki spalinowe i jeden elektryk (z oferty wyfrunął diesel 1.5): gamę otwiera wersja 1.2/75 KM dostępna z 5-biegową manualną skrzynią biegów, wyżej stoi odmiana 1.2T/100 KM, którą z kolei można zamówić z 6-biegową skrzynią manualną lub automatem. Topowy wariant spalinowy będzie rozwijał 136 KM (1.2T), natomiast Opel Corsa Electric dostał zupełnie nowy napęd o mocy 156 KM (znany np. z Jeepa Avengera). Zasięg? Opel deklaruje 402 km (WLTP).

Jakie zmiany na zewnątrz? Dość solidne. Wersję po liftingu łatwo poznasz już na pierwszy rzut oka, bo z przodu pojawia się teraz tzw. Opel Vizor, czyli charakterystyczny przedni panel, który trafia do wszystkich nowych modeli z Rüsselsheim. Czarny pas między światłami łączy w jedną całość osłonę chłodnicy, reflektory LED oraz centralnie umieszczony emblemat błyskawicy. Wloty powietrza w dolnej części przedniego zderzaka są optycznie większe i bardziej niż dotychczas zaznaczone, natomiast z tyłu nazwa "Corsa" pojawia się teraz na środku pokrywy tylnej. Czyli tak jak np. w Astrze. Dostępny będzie też nowy lakier Grafik Grey, w opcji zamówisz też dach malowany na czarno, pojawią się nowe wzory felg.

Nowy Opel Corsa: jakie wyposażenie po liftingu?

W nowej Corsie dostępnych będzie wiele systemów wspomagających. I tak, oferta obejmie m.in. nową, panoramiczną kamerę cofania o wysokiej rozdzielczości, adaptacyjny tempomat z ogranicznikiem prędkości oraz system Flank Guard (wspomaga parkowanie i manewrowanie), a także system ostrzegania przed kolizją z automatycznym układem hamowania awaryjnego i systemem wykrywania pieszych. Reflektory matrycowe Intelli-Lux teraz składają się z 14 elementów LED. Nowa Corsa może być opcjonalnie wyposażona w pełni cyfrowy kokpit oparty na platformie Snapdragon Cockpit firmy Qualcomm Technologies z nowym systemem mutimedialnym i z 10-calowym ekranem dotykowym. System nawigacji oferuje usługi online, system rozpoznawania poleceń głosowych ("Hey Opel") oraz bezprzewodowe aktualizacje (OTA). Apple CarPlay i Android Auto też działają teraz bezprzewodowo.

Opel Corsa Electric z większym akumulatorem i nowym silnikiem

Opel twierdzi, że Corsa Electric będzie oferowana na polskim rynku z silnikiem o mocy 156 KM, jednak wcześniej zapowiadano też, że w gamie zostanie dotychczasowa wersja o mocy 136 KM. W każdym razie deklarowany zasięg mocniejszej odmiany to 402 km według cyklu WLTP, zaś maksymalny moment obrotowy jest taki jak dotychczas i wynosi całkiem solidne 260 Nm. Zespół akumulatorów wersji 156 KM ma pojemność 51 kWh i przyjmie ładowanie z mocą do 100 kW.

Poza tym nowa Corsa jest pierwszym modelem Opla, który będzie dostępny jako hybryda z układem 48-woltowym. Silniki 1.2T o mocach 100 i 136 KM będą mogły współpracować z nową dwusprzęgłową skrzynią biegów. Którą, nota bene, można spotkać np. w Peugeotach 3008 i 5008.

oprac. Piotr Wróbel