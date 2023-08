Reklama

Obowiązkową polisę OC musi posiadać każdy właściciel samochodu. Po spektakularnych obniżkach cen tych ubezpieczeń, jakie miały miejsce od 2017 roku, dynamika spadków wyraźnie maleje, a drugi kwartał tego roku przyniósł już pierwsze podwyżki – donosi w raporcie rankomat.pl. Platforma oparła swoje wyliczenia na bazie kalkulacji cen ubezpieczenia OC w pierwszym półroczu 2023 roku uwzględniającej wiek kierowców, miejsce zamieszkania i ich stan cywilny. Pod uwagę wzięto też ceny polis dla wybranych marek samochodów, pojemności silnika oraz rodzaju paliwa.

Raport przynosi ciekawe spostrzeżenia odnośnie aktualnych trendów, które wskazują odbicie cenowe w drugim kwartale tego roku. A jak to wygląda w liczbach bezwzględnych?

Ubezpieczenie OC – w których województwach najdrożej?

O ile w pierwszym kwartale mieliśmy jeszcze do czynienia ze spadkami cen polis na poziomie 1,4 proc. w porównaniu do ostatniego kwartału 2022, o tyle już kolejne trzy miesiące przyniosły wzrosty na poziomie 5,3 proc. W efekcie średnia cena OC podskoczyła z 490 zł w marcu do 516 zł na koniec czerwca, ale co ważne i tak była niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Najwyższe stawki za OC w pierwszym półroczu 2023 r. odnotowano na terenie województw: pomorskiego – średnia 597 zł, mazowieckiego – 557 zł i dolnośląskiego – 550 zł. Z kolei najniższe koszty polis ponosili mieszkańcy województw: podkarpackiego – 426 zł, opolskiego – 434 zł i świętokrzyskiego – 443 zł.

- W ciągu ostatnich trzech miesięcy średnia składka OC wzrosła o 5,3 proc. w porównaniu do I kwartału 2023 r. Jest to pierwsza wyraźna podwyżka średniej ceny obowiązkowego ubezpieczenia od 2017 r. Pierwszy kwartał bieżącego roku mógł więc być ostatnim okresem, w którym właściciele samochodów cieszyli się niskimi cenami polis – mówi Tomasz Masajło, prezes zarządu rankomat.pl.

Ubezpieczenie OC – gdzie największe podwyżki

Choć jak wspominaliśmy, skumulowane dane za sześć miesięcy wykazują spadek cen w odniesieniu do pierwszego półrocza 2022, to już w drugim kwartale tego roku zanotowano kilka znaczących podwyżek. Najwięcej do obowiązkowej polisy dopłacali właściciele samochodów zarejestrowanych w województwie zachodniopomorskim (+ 7,2 proc.), dolnośląskim i lubuskim (+ 6,2 proc.). Najmniejszą podwyżkę odnotowano natomiast dla woj. kujawsko-pomorskiego (+ 2,5 proc.) – wskazują dane porównywarki rankomat.pl. Co istotne, podwyżki miały miejsce we wszystkich regionach naszego kraju.

Ubezpieczenie OC – w tych miastach zapłacisz najwięcej

Z raportu wynika, że w pierwszym półroczu 2023 r. największe stawki za OC obejmowały właścicieli aut zarejestrowanych w Gdańsku – średnio 698 zł, Wrocławiu – 661 zł i w Warszawie – 633 zł. Na drugim końcu skali znalazły się natomiast; Opole – 476 zł, Rzeszów – 484 zł i Katowice – 488 zł. Jak wskazuje rankomat.pl różnica średnich cen OC między najdroższym a najtańszym miastem wojewódzkim wyniosła 46,6 proc.

Warto odnotować, że w I półroczu 2023 r. w każdym mieście wojewódzkim średnie ceny OC były jednak niższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego, ale obniżki nie przekroczyły 10 proc. Przykładowo spadki cen OC w Gorzowie Wielkopolskim sięgnęły 9,1 proc., w Bydgoszczy 8,6 proc., w Poznaniu 6,1 proc., w Warszawie 3,2 proc., ale już w Łodzi tylko 2,2 proc., a w Rzeszowie 1,6 proc.

Ubezpieczenie OC – które auta z najtańszymi polisami

Rankomat.pl ocenia, że spośród 11 najczęściej zgłaszanych do ubezpieczenia na tej platformie marek samochodów, najtańsze oferty obowiązkowego ubezpieczenia otrzymywali właściciele Fiatów – średnia cena 476 zł, Skód – 477 zł i Toyot – 478 zł. Natomiast najdroższe kalkulacje OC dotyczyły w I półroczu br. kierowców BMW – 610 zł i Audi – 557 zł. Różnica w średniej składce pomiędzy najtańszą a najdroższą w OC marką samochodu wyniosła 28,2 proc.

Ciekawie kształtują się ceny polis, jeśli uwzględnimy rodzaj paliwa ubezpieczanych samochodów. Okazuje się, że najdrożej za OC płacą właściciele hybryd – średnio 529 zł, a najmniej elektryków – 389 zł.