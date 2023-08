Reklama

Jelcz z napędem 8x8 spisał się podczas testów mobilności. Samochód był uzbrojony w wyrzutnię rakiet Homar-K, czyli polski wariant koreańskiej wieloprowadnicowej wyrzutni rakiet K239 Chunmoo.

O sukcesie polskiego pojazdu na państwowym poligonie w Changwon na południu Republiki Korei poinformowali przedstawiciele europejskiego oddziału Hanwha Aerospace, producenta K239 Chunmoo.

Jelcz z systemem Homar-K zaliczył testy, Koreańczycy ogłosili sukces

– Produkcja systemu Homar-K zostanie w całości przejęta w Polsce, aby zmaksymalizować korzyści przemysłowe dla polskiej gospodarki. Hanwha Aerospace jest też zaangażowana we wspólne działania z polskimi partnerami przemysłowymi w celu eksportu systemów Homar-K na inne rynki światowe – przypomniał producent uzbrojenia.

Jelcz wyprodukuje 59 samochodów do wyrzutni rakiet HIMARS i Chunmoo

Jelcz w latach 2023-2024 będzie musiał wyprodukować 59 pojazdów oraz podwozi specjalnych na potrzeby obu systemów (HIMARS i Chunmoo). Wartość kontraktu opiewa na kwotę 330 mln zł. Zlecenie to efekt kontraktu podpisanego między konsorcjum PGZ-WWR i Agencją Uzbrojenia. Za integrację systemu uzbrojenia z platformą marki Jelcz ma odpowiadać Huta Stalowa Wola. Z kolei Grupa WB dostarczy system kierowania ogniem.

Jelcz z potężną bronią, co to jest system Homar-K znany jako K239 Chunmoo?

Homar-K, czy też K239 Chunmoo to południowokoreański system wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (K-MRLS) zdolny do wystrzeliwania kilku różnych kierowanych lub niekierowanych pocisków rakietowych. Kluczową cechą tego sprzętu jest wyrzutnia wyposażona w dwa kontenery transportowo-startowe, które mogą pomieścić kilka rodzajów rakiet.

Każdy zasobnik w zależności od stosowanej amunicji zmieści:

20 niekierowanych 131 mm rakiet K33 o zasięgu 36 km,

6 niekierowanych 230 mm rakiet kalibru KM6A2 (tożsamych ze stosowanymi wcześniej w amerykańskich gąsiennicowych M270 MLRS) o zasięgu 45 km,

6 kierowanych rakiet kalibru 239 mm o zasięgu 70 km,

2 kierowane rakiety kalibru 400 mm o zasięgu przekraczającym 200 km,

1 kierowaną taktyczną rakietę kalibru 600 mm o zasięgu 290 km.

W sieci pojawiły się zdjęcia Jelcza uzbrojonego w zasobniki przewidziane do odpalania dwóch rakiet o zasięgu ponad 200 km.

Jak strzela system Homar-K? Zasięg i rakiety (grafika i mapa)

– Rakiety kalibru 239 mm mają długość 3,96 m i są naprowadzane za pomocą GPS/INS w dwóch trybach działania: detonacji głowicy nad celem, stosowanym w celu zwalczania piechoty przeciwnika, oraz o opóźnionym działaniu, w celu niszczenia bunkrów – wyjaśniają wojskowi.

Jeden zasobnik może wystrzelić 6 pocisków w ciągu 30 sekund, czyli pełna salwa z dwóch zasobników trwa minutę. Przeładowanie dwóch zasobników zajmuje 7 minut. Wozy amunicyjne do systemu Homar-K także dostarczy Jelcz.

Opancerzony Jelcz z napędem 8x8. Jakie możliwości terenowe?

Obraz możliwości pojazdu na potrzeby nowych wyrzutni min daje np. Jelcz typ P882.57 dedykowany do systemu "mała Narew". To samochód czteroosiowy w układzie napędowym 8x8. Opancerzona dwumiejscowa kabina jest przeznaczona do eksploatacji w klimacie umiarkowanym (w zakresie temperatur -30°C do +50°C). Opancerzenie zapewnia załodze 90 proc. prawdopodobieństwo ochrony balistycznej i przeciwminowej (zgodny z normą STANAG 4569). W ścianie przedniej są dwa okna z szybami płaskimi. W dachu okrągły luk do przewietrzania i ewakuacji. Do tego jest system samoobrony "Obra" zintegrowany z 8 głowicami detekcyjnymi i 8 wyrzutniami granatów dymnych.

Pojazd został dodatkowo wyposażony w niezależne ogrzewanie wodne o mocy grzewczej 12 kW, ułatwiające rozruch silnika w niskich temperaturach. Zapewnia to specjalny układ podgrzewania silnika umożliwiający uruchomienie w temperaturze nawet do -30 °C. Samochód posiada także niezależne ogrzewanie powietrzne o mocy grzewczej 4kW, układ ABS/ASR oraz wyciągarkę hydrauliczną służącą do wspomagania samoewakuacji. Do tego jest system SASOT (system automatycznego sterowania kontrolą zdatności, prognozowania uszkodzeń i wydawanie poleceń załodze w zakresie obsługi technicznej) i układ centralnego pompowania kół.

Jelcz dla polskiego wojska, jaki silnik i moc

Dolnośląski producent stosuje silniki Diesla dostarczane przez IVECO (430 KM lub 540 KM). Jelcz zapewnia, że jego pojazdy specjalne gwarantują mobilność w trakcie jazd szosowych i terenowych, włącznie z pokonywaniem przeszkód terenowych i wzniesień nie mniejszych niż 35 proc. Po odpowiednim przygotowaniu samochody są zdolne do pokonania przeszkód wodnych o głębokości do 1,2 m, a ich konstrukcja umożliwia eksploatację na różnych wysokościach, nawet powyżej 1000 m n.p.m., całorocznie, z docelową normą eksploatacji co najmniej 30 lat.

Jelcz produkuje na potęgę dla polskiego wojska, ciężarówki karmią Kraby

Jelcz pod skrzydłami Polskiej Grupy Zbrojeniowej idzie jak burza i zdobywa kontrakt za kontraktem. Niedawno informowaliśmy, że polska firma podpisała umowę z francuską spółką CNIM Systemes Industrieles na dostawę ciągników siodłowych do transportu mostów pontonowych Daglezja-P zdolnych utrzymać czołgi Abrams podczas przeprawy przez rzeki. Do polskiej armii ma trafić nawet 156 samochodów Jelcz z napędem 6x6.

Spółka Jelcz i Wojskowe Zakłady Łączności (WZŁ) przed chwilą podpisały też umowę na dostawę 43 szt. samochodów pod zabudowę aparatowni łączności cyfrowo-transmisyjnej AŁC-T. Na potrzeby kontraktu producent pojazdów wojskowych dostarczy podwozie typu Jelcz P882.53 z układem napędowym 8×8 i czteroosobową kabiną opancerzoną. Podobne auta znalazły zastosowanie w pojazdach minowania narzutowego Baobab-K i jako wozy dostarczające amunicję do Krabów w Dywizjonowych Modułów Ogniowych Regina.

Przypominamy, że dolnośląski producent od pewnego czasu jest głównym dostawcą podwozi dla Polskich Sił Zbrojnych. Tylko w zeszłym roku zapewnił armii ponad 350 nowych pojazdów w różnych konfiguracjach.

Platformy produkowane na Dolnym Śląsku są bazą pod zabudowy specjalistyczne do programów Wisła (radary dookólne LTAMDS, wyrzutnie systemu PATRIOT M903), Narew (rakietowe zestawy obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu) czy Pilica (przeciwlotniczy system rakietowo-artyleryjski krótkiego zasięgu).

Jelcz dostarcza również samochody opracowane do transportu amunicji wykorzystywanej przez haubice Krab (DMO Regina). Także Jelcz zapewnia pojazdy specjalne (opancerzone ciągniki siodłowe) dla zestawów Jak transportujących czołgi (Leoprad 2 i Abrams) i ciężki sprzęt bojowy.

Jelcz, czyli od Stonki, Żubra i Ogórka po kontrakty z wojska

Jelczańskie Zakłady Samochodowe powstały w marcu 1952 roku w halach niemieckiej fabryki zbrojeniowej Bertha Werke (zbudowali ją więźniowie filii obozu koncentracyjnego Gross Rosen w Miłoszycach). W pierwszym roku działalności zakładu wykonano łącznie blisko 1600 pojazdów. Na przestrzeni lat na drogi wyjechało wiele kultowych modeli, m.in. autobus Jelcz 043 potocznie zwanym Ogórkiem, ciężarówki Jelcz serii 300, które woziły polskich himalaistów na wyprawy w latach 70. XX w. Do sław trzeba też zaliczyć Stonkę, Żubra czy szereg wozów strażackich. Dziś Jelcz wchodząc w skład PGZ zdobywa kontrakty dla polskiego wojska.

PGZ przejmie fabrykę Fiata w Bielsku-Białej?

Niedawno okazło się, że Polska Grupa Zbrojeniowa wzięła na celownik należącą do Stellantis, a wcześniej do Fiata, fabrykę silników FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej. Polski gigant zbrojeniowy mógłby tam produkować np. silniki do samochodów wojskowych Jelcz.