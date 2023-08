Reklama

Inwestycja podzielona została na dwa odcinki. Pierwszy to budowa ok. 1,9 km obwodnicy, a drugi - rozbudowa istniejącej drogi na długości ok. 6,4 km. To kolejna inwestycja na drodze pomiędzy Warszawą a granicą z województwem świętokrzyskim.

Wykonawcą jest firma Budimex, a umowa o wartości ok. 135 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 39 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie prac budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie przewidywane więc jest na 2027 r. Inwestycja finansowana jest z budżetu państwa oraz Krajowego Funduszu Drogowego.

DK79: kiedy modernizacja na całej długości?

To jednak niejedyny odcinek DK79, na którym w przyszłości będą toczyć się prace. Jak podaje GDDKiA, modernizacja ok. 136 km DK79 od granicy z Warszawą do granicy z woj. świętokrzyskim została podzielona na krótsze odcinki:

Piaseczno ul. Energetyczna (granica z m. st. Warszawa) - ul. Syrenki (ok. 350 m)

Piaseczno ul. Syrenki - początek obwodnicy Góry Kalwarii (ok. 13,5 km)

obwodnica Góry Kalwarii (ok. 9 km)

Góra Kalwaria - Mniszew (ok. 13,6 km)

Mniszew - Magnuszew (ok. 12,5 km)

Magnuszew - Ryczywół (ok. 9,5 km)

Przejście przez Kozienice odc. II i III (ok. 4,4 km)

Aleksandrówka - Garbatka (ok. 10,08 km)

Garbatka - Wilczowola (ok. 7,7 km)

obwodnica Ciepielowa (ok. 1,6 km)

Ciepielów - Lipsko (ok. 6,4 km)

obwodnica Lipska (6,4 km)

Lipsko - granica województwa (ok. 8,5 km).

W sierpniu 2022 r. oddano do ruchu pierwszy odcinek od ul. Energetycznej do Syrenki w Piasecznie. Kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. Dla drugiego odcinka, czyli do początku obwodnicy Góry Kalwarii, trwają prace projektowe związane z wykonaniem koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Odbyły się spotkania informacyjne dla społeczeństwa. Natomiast od grudnia 2019 r. kierowcy mogą korzystać z 9-kilometrowej obwodnicy Góry Kalwarii.

DK79: od Góry Kalwarii na południe

Dla kolejnych trzech odcinków, czyli od końca obwodnicy Góry Kalwarii do Ryczywołu, przygotowywane są koncepcje programowe wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych. I tak, przejście przez Kozienice podzielone zostało na trzy zadania. Pierwsze, polegające na rozbudowie ok. 1 km DK48 i DK79, zakończyło się w styczniu 2021 r. Z kolejnego zmodernizowanego odcinka DK79 kierowcy korzystają od listopada 2022 r., natomiast na ostatni odcinek, w ramach którego rozbudowane zostanie ok. 2,7 km DK48, w marcu 2023 r. podpisano umowę.

Dla odcinka pomiędzy Aleksandrówką a Garbatką od marca 2022 r. trwa opracowanie koncepcji programowej oraz materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z jej uzyskaniem. Z kolei w czerwcu 2022 r. GDDKiA podpisała umowę na rozbudowę odcinka od Garbatki do Wilczowoli. W IV kwartale 2023 r. GDDKiA ma otrzymać decyzję ZRID, co umożliwi wykonawcy rozpocząć prace budowlane.

DK79: obwodnica Lipska

Dla obwodnicy Lipska w lipcu uzyskano decyzję ZRID i ruszyły już roboty w terenie. Wykonawca rozpoczął od wytyczenia pasa drogowego i tzw. odhumusowania. Na budowę wejdą saperzy i archeolodzy. Z kolei pomiędzy Lipskiem a granicą z województwem świętokrzyskim dobiegają końca prace przygotowawcze, w oparciu o opracowaną koncepcję projektową i uzyskaną decyzję środowiskową.