Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. W okolicach miejscowości Broczyno (Zachodniopomorskie) jeden z kierowców wyprzedzał kolumnę aut na podwójnej linii ciągłej. Zauważyli to policjanci, którzy próbowali go zatrzymać. Kiedy kierowca pojechał dalej, funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg, oddając strzały ostrzegawcze.

- Kierowca zatrzymał się w miejscowości Szwecja, po tym jak jego auto uderzyło w drzewo - przekazała nadkom. Mirosława Rudzińska.

Mężczyzna uciekł i jest poszukiwany przez policję. Razem z nim w samochodzie były jeszcze dwie pasażerki, które zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy.