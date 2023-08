Pozwy zbiorowe to amerykańska specjalność – tym razem złości konsumentów doświadczy koreański koncern Hyundai/Kia. Powód? Otóż, jak donosi m.in. portal The Drive, elektryczne auta obu marek (oraz należącego do HMG Genesisa) mają problem z przegrzewającym się złączami ładowania.

Reklama

Gdy ktoś podłączy takiego np. Ioniqa w domu (tzw. level 2, czyli tzw. wallbox o mocy mniej więcej 6-18 kW), ten po krótkim czasie stwierdza, że rozgrzała się nie tylko sama wtyczka, ale i okolice samego złącza. Na domiar złego, w takim wypadku natychmiast spada moc ładowania, co z kolei oznacza np. problem z szybkim zwiększaniem zasięgu. I tego dla Amerykanów było już za dużo.

Których modeli dotyczy problem?

Reklama

Jak wynika z pozwu, problem dotyczy następujących modeli: Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6, Kia EV6 oraz Genesis GV60. Konsumenci zarzucają koreańskiemu gigantowi, że zna problem, nie nie umie go rozwiązać i nadal świadomie sprzedaje samochody, które do klientów trafiać nie powinny. W marcu Hyundai opracował uaktualnienie oprogramowania sterującego procesem ładowania, jednak najwyraźniej niewiele to zmieniło.

Cytowany przez portal The Drive przedstawiciel Hyundaia przyznaje co prawda, że koncern zna przypadki problemów z przegrzewaniem się konkretnych elementów, jednak sprawę powinna rozwiązać dostępna aktualizacja software'u. Poza tym producent obiecuje, że będzie bacznie obserwował rozwój wypadków i badał przyczyny problemu z ładowaniem swoich elektryków.